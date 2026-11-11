«Anche le aziende svizzere sono esposte» allo spionaggio
Operazioni come quella del caso Nvidia sono possibili, «ma non credo che siano particolarmente diffuse», secondo un esperto
ZURIGO - Anche le aziende svizzere potrebbero diventare bersaglio di operazioni di spionaggio basate sulla cosiddetta strategia della "honeytrap" (trappola al miele), ovvero la creazione di relazioni sentimentali o sessuali con l'obiettivo di ottenere informazioni riservate. Lo spiega Ralph Weber, professore all'Istituto europeo dell'Università di Basilea ed esperto di politica cinese, commentando il caso che coinvolge il numero uno del colosso tecnologico americano Nvidia e una presunta spia cinese.
I possibili obiettivi
«Operazioni di questo genere sono possibili anche in Svizzera, ma non credo che siano particolarmente diffuse», osserva l'esperto in un'intervista pubblicata oggi dal Tages-Anzeiger. Il rischio riguarda soprattutto le imprese e i settori che dispongono di tecnologie avanzate e informazioni strategiche. «Tra gli obiettivi maggiormente esposti figurano le società farmaceutiche, tecnologiche, finanziarie, quelle che sviluppano droni e robot, oltre a diversi ambiti della ricerca scientifica».
La vera contromisura da adottare
A suo avviso però la risposta non dovrebbe consistere nell'introdurre controlli generalizzati sulla vita privata dei dirigenti aziendali o dei funzionari pubblici. «A prima vista, la richiesta di verifiche di sicurezza regolari e di obblighi di dichiarazione dei contatti personali può sembrare comprensibile. Bisogna però essere molto prudenti: una sorveglianza statale troppo rigorosa e obblighi di trasparenza eccessivi sono in contrasto con i principi delle democrazie liberali e comportano il rischio di abusi», afferma, richiamando anche la vicenda delle schedature che ha segnato la storia recente della Confederazione. La priorità dovrebbe quindi essere un'altra. «È importante sensibilizzare e informare le persone potenzialmente esposte, affinché siano in grado di riconoscere i rischi e agire autonomamente e responsabilmente».
Al centro dell'attenzione c'è il caso di Jensen Huang, CEO di Nvidia, gigante dei semiconduttori e uno degli attori più importanti nell'industria globale dell'intelligenza artificiale. Secondo le ricostruzioni ancora da verificare, una donna sospettata di lavorare per i servizi segreti cinesi l'avrebbe avvicinato: nel frattempo Huang ha ammesso la relazione extraconiugale.
Con Nvidia si è mirato in alto
Alla domanda se sia sorpreso dalla notizia, Weber risponde: «Sì e no, sono stupito che questa strategia possa aver funzionato anche con il capo di uno dei gruppi più potenti al mondo. Da un lato sappiamo che i servizi segreti cinesi utilizzano tattiche di questo genere. L'aspetto davvero insolito è il bersaglio: si tratta di una figura centrale, con accesso diretto al presidente Donald Trump e un'enorme importanza per l'industria mondiale dell'IA».
Normalmente, infatti, queste operazioni prendono di mira persone con un ruolo meno esposto. «Questa tattica riguarda generalmente funzionari di secondo o terzo livello, per esempio ingegneri del management intermedio o agenti dell'FBI. Non ci si aspetta che coinvolga il CEO di un'azienda o addirittura il direttore dell'FBI», osserva l'accademico.
Un potenziale successo straordinario per Pechino
Se le circostanze venissero confermate, il successo dell'operazione potrebbe essere particolarmente significativo per Pechino. «È persino possibile che attraverso questo canale sia stato possibile far arrivare chip Nvidia nella Cina continentale e influenzare la politica americana». Tra i possibili obiettivi vi sarebbe anche un intervento indiretto sulle decisioni di Washington in materia di regolamentazione dell'intelligenza artificiale. Huang, infatti, era noto per il suo atteggiamento favorevole al mantenimento dei rapporti commerciali con il mercato cinese.
«L'obiettivo principale era probabilmente raccogliere informazioni riservate. Ma, se si confermasse che la donna agiva effettivamente per conto della Cina, non si potrebbe escludere anche un tentativo di influenzare le decisioni del governo americano. Per Pechino si tratterebbe di un successo straordinario sul piano dell'intelligence».
Costruire una rete di spie
La costruzione di una relazione utilizzata a fini di spionaggio può richiedere molto tempo. I primi contatti avvengono sempre più spesso attraverso i social network professionali, come LinkedIn, per poi trasformarsi in incontri personali durante congressi, fiere e appuntamenti di lavoro. «Rispetto al passato, oggi non sono più soltanto i diplomatici a essere presi di mira. I servizi segreti cercano di avvicinare anche rappresentanti del mondo economico e professionisti di altri rami», spiega lo specialista. «La Cina punta spesso su operazioni di lunghissimo periodo, che possono durare anni e arrivare persino alla costruzione di una relazione stabile, al matrimonio e alla nascita di figli».
La strategia russa sarebbe invece generalmente differente. «Si dice che Mosca preferisca più spesso relazioni di breve durata, come avventure di una notte, per poi cercare di ricattare la persona coinvolta attraverso registrazioni video o altro materiale compromettente». Il professore precisa tuttavia che è difficile generalizzare, poiché molte operazioni di intelligence non diventano mai pubbliche.
La "honeytrap", inoltre, non è una tecnica esclusiva dei servizi cinesi. «Soprattutto la Russia, ma anche l'Iran, Israele e altri paesi utilizzano questo metodo, che in passato è stato impiegato anche dagli Stati Uniti», ricorda Weber. Una differenza importante riguarda però i sistemi di controllo: «Cina e Russia non sono soggette agli stessi vincoli dello stato di diritto e agli obblighi di rendicontazione delle democrazie occidentali».
Più che un caso di cronaca
Per Weber, il caso Huang non deve essere considerato una semplice vicenda di cronaca. Il coinvolgimento di una figura così importante per il settore tecnologico americano lo inserisce direttamente nella competizione strategica tra Stati Uniti e Cina. «È un gioco di potere tra due grandi potenze e i rispettivi servizi segreti. Bisognerà ancora capire quale ruolo abbiano avuto le diverse parti, quali attori fossero coinvolti e chi abbia divulgato determinate informazioni e con quali interessi».
Le conseguenze potrebbero riguardare non soltanto la posizione di Huang alla guida di Nvidia e gli affari del gruppo, ma anche la politica interna americana e i rapporti tra Washington e Pechino. «Non siamo di fronte a una notizia destinata a esaurirsi in pochi giorni: è una vicenda di rilevanza politica a lungo termine, che si inserisce nella già tesa rivalità tra Stati Uniti e Cina nel campo dell'IA e della geopolitica», conclude Weber.