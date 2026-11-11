«Anche le aziende svizzere sono esposte» allo spionaggio

La vera contromisura da adottare

A suo avviso però la risposta non dovrebbe consistere nell'introdurre controlli generalizzati sulla vita privata dei dirigenti aziendali o dei funzionari pubblici. «A prima vista, la richiesta di verifiche di sicurezza regolari e di obblighi di dichiarazione dei contatti personali può sembrare comprensibile. Bisogna però essere molto prudenti: una sorveglianza statale troppo rigorosa e obblighi di trasparenza eccessivi sono in contrasto con i principi delle democrazie liberali e comportano il rischio di abusi», afferma, richiamando anche la vicenda delle schedature che ha segnato la storia recente della Confederazione. La priorità dovrebbe quindi essere un'altra. «È importante sensibilizzare e informare le persone potenzialmente esposte, affinché siano in grado di riconoscere i rischi e agire autonomamente e responsabilmente».

Al centro dell'attenzione c'è il caso di Jensen Huang, CEO di Nvidia, gigante dei semiconduttori e uno degli attori più importanti nell'industria globale dell'intelligenza artificiale. Secondo le ricostruzioni ancora da verificare, una donna sospettata di lavorare per i servizi segreti cinesi l'avrebbe avvicinato: nel frattempo Huang ha ammesso la relazione extraconiugale.