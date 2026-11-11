Allarme bomba in centinaia di scuole: «Metteremo in atto un genocidio contro gli italiani»

La minaccia, per quanto probabilmente infondata, è stata presa sul serio dalle autorità. Sono decine gli istituti di vario grado evacuati tra Lazio, Toscana ed Emilia-Romagna, come riferisce il Corriere della Sera. È stata toccata anche la Lombardia e - scrivono i media locali - sono state evacuate almeno una ventina di scuole nel Varesotto e nel Bresciano.