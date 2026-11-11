Allarme bomba in centinaia di scuole: «Metteremo in atto un genocidio contro gli italiani»
Un messaggio minaccioso e delirante è stato inviato via e-mail in decine di istituti in tutta Italia. Sono scattate numerose evacuazioni e in molti casi sono intervenuti gli artificieri.
Un messaggio minaccioso e delirante è stato inviato via e-mail in decine di istituti in tutta Italia. Sono scattate numerose evacuazioni e in molti casi sono intervenuti gli artificieri.
ROMA - «Questo è Mikhail Andropov, leader del Vilayat di Misoginistan. Siamo venuti per annientarvi. Metteremo in atto un genocidio contro gli italiani».
Inizia così il farneticante messaggio inviato via e-mail, intorno alle 10 di mercoledì mattina, a tutte le scuole di Roma e in molte altre città italiane (e che abbiamo potuto visionare), nel quale viene annunciato un attentato dinamitardo presso un non meglio precisato istituto.
«Mi sono preparato a lungo per questo: uccidere ognuno di voi», prosegue il sedicente aggressore. «Ho appena lasciato nel vostro edificio, all'interno di un sacchetto di plastica, un potente ordigno esplosivo con l'innesco a distanza. L'ho posizionata (sic) in modo tale che l'onda d'urto si propaghi in tutto l'edificio. Di voi rimarranno solo ossa e una poltiglia sanguinolenta. Inoltre, abbiamo piazzato una bomba nel motore dell'auto del vostro primo ministro».
La delirante rivendicazione si conclude così: «Dopodiché finiremo i sopravvissuti a coltellate».
La minaccia, per quanto probabilmente infondata, è stata presa sul serio dalle autorità. Sono decine gli istituti di vario grado evacuati tra Lazio, Toscana ed Emilia-Romagna, come riferisce il Corriere della Sera. È stata toccata anche la Lombardia e - scrivono i media locali - sono state evacuate almeno una ventina di scuole nel Varesotto e nel Bresciano.
Viene immediato pensare alla rivendicazione della scorsa settimana di uno degli allarmi bomba sugli aerei in Italia, che portava la firma di un presunto "combattente dello Stato Maschile". Il legame con il "Misoginistan" lascia trasparire una stessa base ideologica.
«È chiaramente una fake» ha commentato Antonello Giannelli, il capo dell'associazione dei presidi italiani. «Sarà meglio abituarsi perché da ora in poi temo che ne avremo tante. Oggi con il clima di tensione che c'è abbiamo un'attenzione maggiore, ci si preoccupa di più. Basta leggere che il mittente dice di venire dal villaggio "di Misoginistan" per capire che non è un vero allarme. Altrimenti rischiamo ogni mattina di mandare le scolaresche per strada, che non so se è l’obiettivo di chi manda queste cose».
Giorgia Meloni: strategia volta a generare allarme
Giorgia Meloni interviene sui social: «Al momento, dalle verifiche effettuate, non emerge alcun elemento che faccia ritenere sussistente un pericolo concreto - scrive la Premier -. Le segnalazioni sembrano piuttosto riconducibili a una strategia volta a generare allarme e preoccupazione, sulla quale sono in corso tutti gli approfondimenti necessari. Ho convocato a Palazzo Chigi una riunione per fare il punto sulla situazione e coordinare le ulteriori iniziative al riguardo».