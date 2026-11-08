Negato lo statuto S a 286 ucraini

Nessuno dei 286 ucraini occidentali a cui è stata negata la protezione ha successivamente presentato domanda d'asilo. Solo in due casi la SEM ha ritenuto impossibile procedere all'allontanamento per motivi medici, disponendo un'ammissione provvisoria.

Rimpatrio nonostante gli attacchi russi

La SEM continua a considerare ragionevole il rimpatrio in sette regioni dell'Ucraina occidentale. Secondo l'autorità, si trovano lontano dalla linea del fronte e sono sotto controllo ucraino. Inoltre, nonostante i ripetuti attacchi, i servizi essenziali continuano a funzionare. A metà ottobre, tuttavia, sei persone sono morte in seguito a bombardamenti russi.