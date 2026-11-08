I corrieri scelgono il giorno peggiore per scioperare

La protesta è stata indetta dopo l'annuncio di un piano di licenziamenti collettivi che, secondo i dipendenti, potrebbe coinvolgere circa 500 corrieri. La decisione di scioperare è stata presa giovedì, dopo che una precedente manifestazione, organizzata a fine ottobre, non aveva prodotto risultati. I lavoratori chiedono il blocco dei tagli e la proroga della procedura di consultazione fino al 30 novembre 2026.

Alla base della riorganizzazione, annunciata il 22 ottobre, Just Eat indica il cambiamento delle abitudini dei clienti: la domanda di consegne si distribuisce ormai nell'arco dell'intera giornata, fino alle ore notturne. Secondo l'azienda, il modello basato su corrieri assunti con contratto e turni definiti con due settimane di anticipo non sarebbe più sufficientemente flessibile per rispondere a queste esigenze.