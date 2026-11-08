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«Gli hacker possono colpire anche te»

Il tuo robot aspirapolvere potrebbe spalancare la porta agli hacker. E persino un frigorifero può diventare una minaccia per il conto in banca. L'esperto di cybersicurezza spiega i rischi nascosti nelle nostre case.
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di 20min.ch | Daniel Graf
«Gli hacker possono colpire anche te»
Il tuo robot aspirapolvere potrebbe spalancare la porta agli hacker. E persino un frigorifero può diventare una minaccia per il conto in banca. L'esperto di cybersicurezza spiega i rischi nascosti nelle nostre case.

BERNA - Gli hacker hanno manipolato gli impianti di refrigerazione di una macelleria a Köniz (BE), costringendo la filiale a chiudere temporaneamente. Non è un caso isolato: supermercati in diversi Paesi europei segnalano problemi simili. Non è chiaro chi ci sia dietro.

EUROPA / SVIZZERA
Attacchi hacker ai frigoriferi: ci hanno provato anche con Coop

Ma i dispositivi connessi a Internet non si trovano solo nelle aziende: ormai sono presenti in quasi tutte le case, dalle pompe di calore ai robot aspirapolvere. Quanto sono vulnerabili? Anche il nostro frigorifero può essere hackerato? E chi potrebbe avere interesse a farlo? Ne abbiamo parlato con Nicolas Mayencourt, fondatore della società bernese di sicurezza informatica Dreamlab Technologies.

Nicolas Mayencourt, quali dispositivi smart ha in casa?
Nessuno. E ritengo anche sbagliato definire «smart» dispositivi che introducono una falla di sicurezza in casa mia.

Quali dispositivi sono già collegati a Internet nelle case svizzere?
Dipende dall'abitazione, ma le possibilità sono quasi illimitate: lavatrice, lavastoviglie, macchina del caffè, frullatore, frigorifero, congelatore, impianto solare, pompa di calore, contatori dell'elettricità e del gas, stazione di ricarica e auto elettrica. Senza dimenticare televisori, tablet e tutti i dispositivi elettronici per l'intrattenimento, fino agli smartwatch. La trasformazione digitale è ormai quasi completa.

È un problema?
Un problema enorme, contro cui metto in guardia da 30 anni. Vogliamo le funzioni offerte da questi dispositivi, ma non obblighiamo i produttori a garantirne anche la sicurezza. Devono essere realizzati rapidamente e a basso costo, spesso a scapito degli standard di sicurezza. La lavatrice è collegata a Internet, ma come utente non so se e quando riceva aggiornamenti di sicurezza. Almeno a livello europeo si sta affrontando la questione, e la Svizzera si sta adeguando.

Eppure, molti si chiedono: chi mai potrebbe essere interessato a hackerare il mio frigorifero?
È un errore di valutazione frequente. Su Internet tutti sono un bersaglio. I criminali non sono interessati a voi personalmente. Ma se trovano uno strumento per sfruttare una vulnerabilità, lo provano su tutta la rete. Se avete acquistato il dispositivo in questione, il problema riguarda improvvisamente anche voi.

In che senso?
Una volta entrati nella vostra rete, gli hacker possono attaccare altri dispositivi, compresi il computer o il cellulare con cui fate acquisti online e pagate le bollette. Il vostro conto potrebbe quindi essere svuotato attraverso il robot aspirapolvere, senza che sospettiate minimamente da dove sia partito l'attacco. Il vostro dispositivo potrebbe anche essere sfruttato per un attacco coordinato contro un'azienda: i server vengono sovraccaricati, i sistemi smettono di funzionare e viene chiesto un riscatto. E voi avete partecipato all'attacco senza nemmeno saperlo.

Anche un frigorifero potrebbe dunque essere un rischio per la mia sicurezza digitale?
Attualmente i criminali ottengono ancora i maggiori successi con il phishing e altri metodi «tradizionali». Tuttavia, le vulnerabilità dell'Internet of Things stanno diventando un bersaglio sempre più frequente, anche per attori statali o vicini agli Stati con intenzioni ostili. Non mi sorprenderebbe quindi se nei prossimi anni gli attacchi attraverso i dispositivi domestici connessi aumentassero notevolmente.

Perché, nonostante questi rischi, quasi nessuno pensa alla sicurezza del proprio conto bancario o alla privacy quando mette in funzione un robot aspirapolvere?
Perché preferiamo concentrarci sulle funzioni «cool» di questi dispositivi e sul fatto che il robot ci risparmia del lavoro. Poi arrivano esperti di sicurezza informatica come me, che mettono in guardia da spionaggio, ricatti e Big Data. Siamo dei guastafeste e nessuno vuole ascoltarci. A questo si aggiunge la convinzione, di cui parlavamo prima, di non essere un bersaglio interessante. Per molti, la sicurezza diventa un problema solo quando succede qualcosa.

Cosa posso fare per proteggermi?
La cosa più semplice è chiedersi, prima dell'acquisto, se un dispositivo debba davvero essere «smart». A volte ci sono buone ragioni per collegarlo a Internet, ma spesso questa funzione serve soprattutto ai produttori per raccogliere dati. Chi possiede già un dispositivo del genere dovrebbe evitare di connetterlo alla rete. Sta però diventando sempre più difficile, perché alcuni apparecchi senza Internet non funzionano affatto. L'ideale sarebbe quindi collegarli solo quando è strettamente necessario, per esempio al primo avvio. Consiglio inoltre di utilizzare una rete WLAN separata, con una propria password, per tutti i dispositivi «smart».

È una soluzione alla portata anche di chi non è esperto di tecnologia?
Un nativo digitale dovrebbe riuscirci. Chi è cresciuto prima dell'era di Internet potrebbe invece aver bisogno di un po' di aiuto. Per capire il funzionamento, basta pensare a un appartamento con diverse stanze, ciascuna con la propria porta. Una rete WLAN può essere organizzata allo stesso modo. In una stanza si mettono tutti i dispositivi domestici «smart» e si chiude la porta a chiave. Se qualcuno ruba la chiave di quella porta, cioè la password della WLAN, non può comunque entrare nelle altre stanze.

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