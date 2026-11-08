«Gli hacker possono colpire anche te»

Perché, nonostante questi rischi, quasi nessuno pensa alla sicurezza del proprio conto bancario o alla privacy quando mette in funzione un robot aspirapolvere?

Perché preferiamo concentrarci sulle funzioni «cool» di questi dispositivi e sul fatto che il robot ci risparmia del lavoro. Poi arrivano esperti di sicurezza informatica come me, che mettono in guardia da spionaggio, ricatti e Big Data. Siamo dei guastafeste e nessuno vuole ascoltarci. A questo si aggiunge la convinzione, di cui parlavamo prima, di non essere un bersaglio interessante. Per molti, la sicurezza diventa un problema solo quando succede qualcosa.

Cosa posso fare per proteggermi?

La cosa più semplice è chiedersi, prima dell'acquisto, se un dispositivo debba davvero essere «smart». A volte ci sono buone ragioni per collegarlo a Internet, ma spesso questa funzione serve soprattutto ai produttori per raccogliere dati. Chi possiede già un dispositivo del genere dovrebbe evitare di connetterlo alla rete. Sta però diventando sempre più difficile, perché alcuni apparecchi senza Internet non funzionano affatto. L'ideale sarebbe quindi collegarli solo quando è strettamente necessario, per esempio al primo avvio. Consiglio inoltre di utilizzare una rete WLAN separata, con una propria password, per tutti i dispositivi «smart».