Gli allarmi bomba e la pista russa

I funzionari europei avvertono tuttavia che la strada verso un'attribuzione concreta delle responsabilità sui falsi allarmi bomba è ancora lunga e che potrebbe non essere possibile arrivare a una conclusione definitiva.

Anche nel caso dell'ipotesi di minacce da attivisti filo-Cremlino, sottolinea l'Ft, resterebbe da stabilire se e in quale misura i servizi segreti russi abbiano diretto, incoraggiato o autorizzato le operazioni. Gli investigatori non ritengono che i responsabili rappresentino una minaccia reale per l'aviazione europea. Le email sono state inviate da diversi account anonimi e da differenti aree geografiche: una è stata rintracciata in Colombia. Molti messaggi erano scritti nella lingua dei destinatari. In un'email inviata ieri ai media irlandesi, gli autori sostenevano di aver "sperimentato il multithreading" e di aver reclutato residenti europei, oltre ad avere ottenuto accesso a dispositivi, server e account compromessi.