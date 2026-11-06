Regno Unito
Il padre di Meghan Markle arrestato per pedopornografia
Le indagini transnazionali coinvolgono anche la Polizia delle Filippine dopo il ritrovamento di materiale compromettente.
Afp
Fonte Sda Dpa
Il padre di Meghan Markle arrestato per pedopornografia
Le indagini transnazionali coinvolgono anche la Polizia delle Filippine dopo il ritrovamento di materiale compromettente.
LONDRA - Il padre della duchessa Meghan, Thomas Markle, è stato arrestato nello Stato americano della Florida. È stato accusato del presunto possesso di materiale pedopornografico, come ha comunicato la Procura del Distretto Centrale della California.
L’arresto è avvenuto presso la residenza per anziani dove l’uomo, un 82enne, vive da alcuni mesi. L’operazione fa seguito alla denuncia della Polizia delle Filippine che confermava l’esistenza di materiale di abuso e sfruttamento sessuale su minori in diversi dispositivi elettronici rinvenuti in un’abitazione collegata a Markle.
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