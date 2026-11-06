Dopo la lettera shock licenziato il direttore di GastroSos

Le accuse e l'apertura delle verifiche

La vicenda era emersa tramite una lettera indirizzata alla direzione di GastroTicino e all'Ufficio delle misure attive. Lo scritto, apparentemente firmato da diversi partecipanti al programma occupazionale GastroSos, denunciava un clima lavorativo problematico, presunti abusi di potere e possibili favoritismi nelle assunzioni e nella gestione del personale.

Particolarmente delicata era la questione delle mance. Secondo quanto sostenuto dagli autori della segnalazione, per circa una decina di anni queste sarebbero finite nelle tasche di una singola persona, prima che, in seguito alle rimostranze di alcuni collaboratori, venissero registrate e contabilizzate attraverso il sistema di cassa.