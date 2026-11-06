Gambarogno
Cambia la data della chiusura della strada tra Neggia e Fosano
Lavori di pavimentazione previsti nella zona di Fosanella con blocco totale della circolazione.
TiPress
Fonte red
Cambia la data della chiusura della strada tra Neggia e Fosano
Lavori di pavimentazione previsti nella zona di Fosanella con blocco totale della circolazione.
GAMBAROGNO - La strada cantonale tra Neggia e Fosano, nel Gambarogno, sarà completamente chiusa al traffico mercoledì 11 novembre, dalle 8 alle 16.30, per consentire lo svolgimento di lavori di pavimentazione.
Lo comunica il Dipartimento del territorio, precisando che lo sbarramento interesserà il tratto della Strada d'Indéman, nella zona di Fosanella.
Durante le ore di chiusura, la circolazione sarà completamente interrotta. Gli automobilisti sono invitati a prestare attenzione alla segnaletica esposta e a seguire le indicazioni degli addetti ai lavori.
COMMENTI
NOTIZIE PIÙ LETTE
ULTIME NOTIZIE TICINO