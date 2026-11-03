Si avvicinano da direzioni opposte, poi lo schianto: il video

Come riferisce il Kathmandu Post, l'incidente è avvenuto questa mattina a Pheriche, nel distretto di Solukhumbu, una zona molto frequentata da escursionisti e alpinisti. La vittima è un cittadino indiano, Vasanth Kumar Balaramudu, che viaggiava a bordo di un elicottero della Fishtail Air. Feriti un passeggero neozelandese di origine indiana e il pilota dello stesso velivolo, trasportati in ospedale a Kathmandu.