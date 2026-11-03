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Si avvicinano da direzioni opposte, poi lo schianto: il video

La collisione tra due elicotteri sull'Everest riporta l'attenzione sui rischi dei voli nella regione ad alta quota.
Si avvicinano da direzioni opposte, poi lo schianto: il video
Si avvicinano da direzioni opposte, poi lo schianto: il video
Webcam Nepal live
Fonte Kathmandu Post
elaborata da Redazione
Si avvicinano da direzioni opposte, poi lo schianto: il video
La collisione tra due elicotteri sull'Everest riporta l'attenzione sui rischi dei voli nella regione ad alta quota.

KATHMANDU - Un morto e due feriti. È il bilancio della collisione tra due elicotteri avvenuta martedì mattina nella regione dell'Everest, in Nepal. I due velivoli si sono scontrati mentre tentavano di atterrare sullo stesso eliporto, a oltre 4.300 metri di altitudine.

Come riferisce il Kathmandu Post, l'incidente è avvenuto questa mattina a Pheriche, nel distretto di Solukhumbu, una zona molto frequentata da escursionisti e alpinisti. La vittima è un cittadino indiano, Vasanth Kumar Balaramudu, che viaggiava a bordo di un elicottero della Fishtail Air. Feriti un passeggero neozelandese di origine indiana e il pilota dello stesso velivolo, trasportati in ospedale a Kathmandu.

Lo scontro a pochi metri dal suolo
Secondo le prime ricostruzioni, un elicottero della Air Dynasty, impegnato in un volo cargo, e uno della Fishtail Air, con due passeggeri stranieri a bordo, stavano effettuando l'atterraggio da direzioni opposte.

Un video diffuso sui social media mostra il velivolo della Air Dynasty scendere rapidamente nonostante gli avvertimenti del personale di terra. La collisione sarebbe avvenuta quando entrambi gli elicotteri si trovavano ancora a due o tre metri dal suolo.

Le cause dell'incidente sono ancora da chiarire. Secondo Mukesh Dangol, direttore generale dell'Autorità per l'aviazione civile nepalese, le prime verifiche suggeriscono un possibile problema di comunicazione tra i piloti. L'area si trova infatti al di fuori della copertura della torre di controllo dell'aeroporto di Lukla, rendendo necessario il coordinamento diretto tra gli equipaggi.

Una regione ad alto rischio
L'incidente riaccende l'attenzione sulla sicurezza dei voli nella regione dell'Everest, dove gli elicotteri operano spesso in condizioni difficili, tra alta quota, terreni impervi e meteorologia imprevedibile.

Nel luglio 2023, sempre nel distretto di Solukhumbu, un elicottero turistico della Manang Air si era schiantato provocando la morte di sei persone, tra cui cinque turisti messicani.

La collisione avviene inoltre in un clima di tensione tra gli operatori turistici e le comunità locali, che da tempo denunciano l'eccessivo traffico di elicotteri nel Parco nazionale di Sagarmatha, patrimonio mondiale dell'UNESCO. Le autorità locali hanno introdotto restrizioni ai voli turistici per tutelare l'ambiente, mentre il settore teme ripercussioni economiche.

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