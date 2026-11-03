L'America vota (e Trump rischia di diventare un'anatra zoppa)

E poi c'è Trump. Già, a una settimana dal voto, il presidente americano ha dichiarato che accetterà l'esito delle urne «solo se saranno elezioni oneste e corrette». Parole che alimentano i timori di una possibile contestazione del voto, soprattutto nel caso di una sconfitta dei Repubblicani. Durante un comizio a Corinth, in Mississippi, il 27esimo di un intenso tour elettorale di due settimane, Trump ha riconosciuto che storicamente il partito del presidente «non ottiene buoni risultati» alle elezioni di metà mandato. Negli ultimi novant'anni, infatti, soltanto in tre occasioni il partito alla Casa Bianca è riuscito a sfuggire a questa tendenza: nel 1934 con Franklin D. Roosevelt, nel 1998 con Bill Clinton e nel 2002 con George W. Bush. Il presidente ha comunque rivendicato il proprio impegno nella campagna elettorale: «Nessuno ha mai fatto campagna elettorale come me per le elezioni di metà mandato».