Sfrecciò contro la folla, a processo per duplice omicidio
Il 34enne tedesco è accusato anche di 85 tentati omicidi. Nell'attacco del 4 maggio morirono due persone e altre sei rimasero ferite.
Il 34enne tedesco è accusato anche di 85 tentati omicidi. Nell'attacco del 4 maggio morirono due persone e altre sei rimasero ferite.
BERLINO - A quasi sei mesi dalla corsa mortale di un'auto nel centro di Lipsia, in Germania, è iniziato il processo contro il conducente che lo scorso 4 maggio si è scagliato con il proprio veicolo contro la folla. La Procura accusa il 34enne tedesco di duplice omicidio e tentato omicidio in 85 casi.
Secondo la ricostruzione dell'accusa, l'uomo ha attraversato ad alta velocità diverse centinaia di metri della zona pedonale, in quel momento affollata di persone. Il conducente avrebbe accelerato volontariamente, investendo diversi passanti durante una corsa durata meno di un minuto.
Il bilancio è stato di due morti e sei feriti. A perdere la vita sono stati una donna di 63 anni e un uomo di 77 anni. Le persone rimaste ferite hanno un'età compresa tra i 21 e gli 87 anni. Tra queste, un uomo di 75 anni e una donna di 84 anni hanno riportato gravi lesioni. Numerosi altri passanti sono riusciti a evitare l'impatto soltanto gettandosi di lato.
Il processo dovrà chiarire le motivazioni che hanno spinto il 34enne a compiere il gesto. Un altro punto centrale del procedimento sarà la valutazione della sua capacità di intendere e di volere al momento dei fatti.
Secondo la Procura, non sono emersi elementi che facciano pensare a un movente di natura politica o religiosa.