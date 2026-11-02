Sfrecciò contro la folla, a processo per duplice omicidio

Il bilancio è stato di due morti e sei feriti. A perdere la vita sono stati una donna di 63 anni e un uomo di 77 anni. Le persone rimaste ferite hanno un'età compresa tra i 21 e gli 87 anni. Tra queste, un uomo di 75 anni e una donna di 84 anni hanno riportato gravi lesioni. Numerosi altri passanti sono riusciti a evitare l'impatto soltanto gettandosi di lato.

Il processo dovrà chiarire le motivazioni che hanno spinto il 34enne a compiere il gesto. Un altro punto centrale del procedimento sarà la valutazione della sua capacità di intendere e di volere al momento dei fatti.