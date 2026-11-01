Bottiglie e rifiuti al parchetto: «Vergognoso e inaccettabile»

VIGANELLO - Bottiglie di vetro rotte, schegge sparse sul terreno e rifiuti abbandonati in un'area frequentata anche da bambini molto piccoli. È quanto denuncia un residente di Viganello, che questa mattina, domenica 1° novembre, ha segnalato le condizioni del parchetto di Via alla Roggia alla nostra redazione, al Municipio di Lugano e alla Polizia comunale, chiedendo un intervento urgente per mettere in sicurezza l'area.