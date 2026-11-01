Finalmente Valentina Tioli

Voce soul, anima pop e mille sfumature indie: lo show intreccia brani originali e grandi successi della musica internazionale, reinterpretati con un sound personale. Un concerto per ballare, cantare a squarciagola e, perché no, stringersi in un abbraccio sulle note di una ballad.

Vincitrice del Premio Lunezia e del Premio del Pubblico a Musicultura, Tioli ha calcato importanti palchi nazionali e internazionali. Ha firmato brani come autrice per Elodie, ha collaborato in featuring con Dargen D'Amico e Mr. Rain e ha aperto i concerti di Ermal Meta, Dee Dee Bridgewater e Sophie and the Giants. Anche la superstar internazionale Anastacia ha espresso il suo apprezzamento per l'artista: «Love her and her vibe».