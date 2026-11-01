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LUGANO

Finalmente Valentina Tioli

La cantautrice italiana sta per arrivare allo Studio Foce, dopo il concerto annullato lo scorso inverno
Finalmente Valentina Tioli
SPAGHETTI SOCIETY
di Fabio CaironiGiornalista
Finalmente Valentina Tioli
La cantautrice italiana sta per arrivare allo Studio Foce, dopo il concerto annullato lo scorso inverno

LUGANO - Venerdì 6 novembre la cantautrice modenese Valentina Tioli sale sul palco dello Studio Foce di Lugano, accompagnata dagli EXTRAS, per una serata della Rassegna Random firmata Delma Jag Records. Apertura porte alle 20.30.

È il recupero di un concerto inizialmente previsto lo scorso mese di gennaio e annullato per un problema - ora superato - che aveva coinvolto due membri della band dell'artista italiana.

Voce soul, anima pop e mille sfumature indie: lo show intreccia brani originali e grandi successi della musica internazionale, reinterpretati con un sound personale. Un concerto per ballare, cantare a squarciagola e, perché no, stringersi in un abbraccio sulle note di una ballad.

Vincitrice del Premio Lunezia e del Premio del Pubblico a Musicultura, Tioli ha calcato importanti palchi nazionali e internazionali. Ha firmato brani come autrice per Elodie, ha collaborato in featuring con Dargen D'Amico e Mr. Rain e ha aperto i concerti di Ermal Meta, Dee Dee Bridgewater e Sophie and the Giants. Anche la superstar internazionale Anastacia ha espresso il suo apprezzamento per l'artista: «Love her and her vibe».

Nell'intervista pubblicata per lanciare il concerto poi saltato, Valentina ci aveva ricordato della sua "prima volta" in Ticino, nel giugno 2024: «Quella all'Osteria Teatro Unione è stata un'esperienza molto intima. Un contesto diverso rispetto a quello dello Studio Foce, ma bellissimo per iniziare a mettere piede in Svizzera. Ricordo che venne il mio ex capo di quando lavoravo in un'agenzia pubblicitaria, insieme alla famiglia. Fu tutto molto bello».

Cantautrice in proprio ma anche autrice per artiste del calibro di Giorgia ed Elodie, considera la musica «il mio ossigeno, la mia medicina. È la valvola di sfogo, mi ha sempre salvata e curata nei momenti più difficili della mia vita. Mi basta mettermi al pianoforte, o con un foglio di carta e una penna, per lasciare fuori dalla porta tutti i miei problemi e sfogarli in una canzone. È un'esigenza e, insomma, comunque andrà, farà sempre parte della mia vita».

Ad aprire la serata, alle 21, sarà la giovane cantautrice pop/RnB Alba, che con il suo headline show ha recentemente fatto sold out all'SJQ di Londra e il cui percorso artistico è stato lanciato nel 2022 proprio dalla Delma Jag Records. Valentina Tioli salirà sul palco alle 21.30.

Prevendita disponibile su Biglietteria.ch.

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