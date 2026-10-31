Rimonta poderosa e Lugano sgambettato: l'Ambrì gode nel derby

Come nella prima frazione, pure nella seconda l’Ambrì è partito meglio. È andato vicino al pari al 21’ con Müller (è però anche stato salvato da Wüthrich su Henry) e in generale si è fatto preferire ai cugini. Come nella prima frazione è tuttavia stato poco concreto dalle parti di Schlegel e così, al 32’, punito da Alatalo si è ritrovato sotto di due reti. Niente di irreparabile per i tostissimi biancoblù di quest’anno i quali, nel giro di 4’ prima della sirena, approfittando di un paio di errori di un Lugano (soprattutto quello di Thomson) che fino a quel momento si era difeso bene, hanno rimesso tutto in equilibrio. Merito di Heim, alla prima rete stagionale, e di Kodytek, a segno in boxplay.

Fuori Mirco Müller per ostruzione, l’Ambrì ha avuto l’occasione per iniziare anche il terzo terzo in “avanti”. In boxplay i bianconeri hanno in ogni caso chiuso tutti i varchi, rischiando, certo, ma non concedendo troppo ai rivali. E hanno continuato a difendersi bene, e a ripartire, in tutta la parte centrale del tempo, nella quale con Sanford (in ritardo su un'idea di Innala) e Morini, hanno provato a spaventare Wüthrich. Al 52’ poi, con Kupari, innescato da Innala e sulla cui conclusione Wüthrich non è stato eccezionale, sono nuovamente passati a condurre. Troppo presto, però, per festeggiare: mai domi, i leventinesi si sono infatti riversati in attacco trovando al 58’, con un “pattino” di Järventie, il punto del pari. Tempo un minuto e la partita si è decisa: una penalità rimediata da Kupari ha infatti costretto i sottocenerini all’inferiorità numerica. E in quella situazione Schnarr, fino a quel punto non impeccabile, ha lasciato il segno: gol, sorpasso e… vittoria.