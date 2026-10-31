Gasly nel mirino dell'odio online: «Ha ricevuto 13'000 minacce di morte»

Le minacce dopo il duello in pista

Gasly aveva già denunciato sui social le minacce ricevute, che avevano preso di mira anche la sua famiglia e la fidanzata. Gli attacchi sono arrivati dopo il Gran Premio di Spagna, durante il quale il francese dell'Alpine era stato protagonista di un duello con il compagno di squadra argentino Franco Colapinto. Quest'ultimo, pur senza perdere posizioni, si era lamentato più volte via radio, sostenendo di aver subito una pressione inutile.

La FIA dichiara guerra al cyberbullismo

Per contrastare l'odio online e il cyberbullismo, nel motorsport e nello sport in generale, la FIA ha lanciato negli scorsi anni l'iniziativa «United Against Online Abuse». Il progetto punta anche sull'intelligenza artificiale per individuare i responsabili degli attacchi sul web.