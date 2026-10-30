Ambrì, Kevin Brenna è il nuovo direttore finanziario
Il 33enne assumerà la funzione a partire dal primo novembre.
AMBRÌ - Novità ai vertici dell'Hockey Club Ambrì-Piotta. La società biancoblù ha annunciato la nomina di Kevin Brenna a Chief Financial Officer (CFO), responsabile finanziario del club, a partire dal primo novembre.
Classe 1993, Brenna lavora per l'HCAP da 13 anni. In questo periodo ha acquisito una conoscenza approfondita dei processi amministrativi, delle strutture finanziarie e delle dinamiche economiche del club, diventando un punto di riferimento all'interno della società.
La promozione, spiega la società, è «un riconoscimento del percorso professionale e dell'impegno dimostrato negli anni. Affidando l'incarico a una figura che conosce da vicino la realtà biancoblù, l'Ambrì-Piotta punta a garantire continuità nella gestione finanziaria del Gruppo HCAP».
La nomina rientra anche nel processo di rinnovamento e consolidamento della struttura societaria. Il Consiglio di amministrazione e la Direzione intendono puntare sulle competenze interne, offrendo nuove opportunità di crescita professionale a chi già lavora per il club.
In occasione della nomina, l'HCAP ha inoltre ringraziato Gianni Gnesa per la professionalità, il contributo e il lavoro svolto, esprimendo l'auspicio di poter contare sulla sua esperienza e disponibilità anche in futuro.