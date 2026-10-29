Lugano in the Cage: la forza di ricominciare

Il legame lasciò una traccia nella sua famiglia: McGee chiamò suo figlio Crew Charles, scegliendo il secondo nome in omaggio a Liddell. In seguito avrebbe utilizzato la propria esperienza per aiutare altre persone attraverso il McGee Project. È una storia in cui l’opportunità ricevuta continua a produrre effetti oltre la carriera sportiva.

Un altro percorso di ricostruzione riguarda Gina Carano, pioniera delle MMA femminili e poi attrice. Dopo l’interruzione del rapporto con Lucasfilm nel 2021, trovò un nuovo progetto con The Daily Wire, società cofondata da Ben Shapiro, e recitò in Terror on the Prairie. Gli anni successivi portarono anche difficoltà personali e di salute. Nel maggio 2026 Carano raccontò pubblicamente che nel settembre 2024 era prediabetica e aveva difficoltà persino a camminare. Da quel periodo aveva cominciato a lavorare per rimettersi in condizione. Quel percorso era già iniziato quando prese forma la possibilità di affrontare Ronda Rousey. Secondo il racconto di Carano ad Ariel Helwani, quando Dana White la chiamò nel dicembre 2024 aveva già perso circa trenta libbre. Rousey aveva proposto l’incontro alla UFC; dopo lo stallo delle trattative contattò personalmente Carano. Il progetto trovò infine casa presso Most Valuable Promotions, con trasmissione su Netflix.