Il Lugano punta sulla ristorazione: nasce Ticino Hospitality Group SA

Il Consiglio di amministrazione sarà presieduto da Martin Blaser, affiancato dal vicepresidente Philippe Regazzoni e dai membri Emanuela Fuoco, Diego Caccavale, Federico Haas e Frank Wassermann. Ne faranno parte rappresentanti del FC Lugano e professionisti della gastronomia e dell'ospitalità, con esperienze a livello regionale, nazionale e internazionale.

Per i primi due anni, fino alla fine del 2028, la gestione operativa sarà affidata a Wassermann & Co. AG, con un mandato biennale. La nascita della società si inserisce nella strategia del club per rafforzare la propria organizzazione e sviluppare le attività commerciali legate all'AIL Arena.