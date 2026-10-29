Embolo segna ancora, brilla l'ex Lugano Haile-Selassie

Per Embolo è il quarto gol dal suo arrivo ad Atlanta, a fine mercato estivo, quando la stagione nordamericana era già in pieno svolgimento. L'internazionale rossocrociato sta vivendo un buon momento a livello personale, con tre reti nelle ultime quattro partite.

Ben diversa la situazione della sua squadra. Atlanta è penultima nella Eastern Conference e, a due giornate dalla fine della stagione regolare, è già matematicamente fuori dalla corsa ai play-off. Embolo potrebbe invece tornare a indossare la maglia della Nazionale svizzera già durante la prossima pausa internazionale.