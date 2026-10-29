Embolo segna ancora, brilla l'ex Lugano Haile-Selassie
L'internazionale svizzero ha messo a referto il suo quarto gol in MLS, ma Atlanta ha perso contro New York City. Anche Maren Haile-Selassie in gol.
MLS - Breel Embolo continua a segnare in Major League Soccer. L'attaccante svizzero dell'Atlanta United è andato nuovamente a segno mercoledì, ma il suo gol non è bastato a evitare la sconfitta per 2-1 sul campo del New York City.
Il 29enne basilese aveva riportato il risultato in parità all'88', battendo il portiere avversario con un colpo di testa. La gioia è durata però pochi minuti: al quinto minuto di recupero (90'+5), l'ivoriano Bénie Traoré, ex Basilea, ha firmato la rete decisiva, regalando i tre punti ai padroni di casa.
Per Embolo è il quarto gol dal suo arrivo ad Atlanta, a fine mercato estivo, quando la stagione nordamericana era già in pieno svolgimento. L'internazionale rossocrociato sta vivendo un buon momento a livello personale, con tre reti nelle ultime quattro partite.
Ben diversa la situazione della sua squadra. Atlanta è penultima nella Eastern Conference e, a due giornate dalla fine della stagione regolare, è già matematicamente fuori dalla corsa ai play-off. Embolo potrebbe invece tornare a indossare la maglia della Nazionale svizzera già durante la prossima pausa internazionale.
Nella notte tra mercoledì e giovedì si è messo in luce anche un altro svizzero. L'ex bianconero Maren Haile-Selassie ha segnato il suo 12esimo gol stagionale nel pareggio per 2-2 tra Chicago Fire e Orlando. A differenza di Embolo, Haile-Selassie potrà continuare la sua avventura in MLS: Chicago si è infatti qualificata per i play-off.