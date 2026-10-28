«Gli stimoli provocano stanchezza»

Seoane ha raccontato nel dettaglio i sintomi che lo hanno colpito. «Il nervo è praticamente raffreddato. È responsabile della coordinazione, dell'orientamento e della trasmissione dei segnali al cervello. Il suo malfunzionamento ha provocato nausea estrema e vertigini. Non riuscivo più a stare in piedi». A spaventarlo è stato soprattutto il fatto di non sapere, almeno inizialmente, che cosa gli stesse succedendo. «Per questo mi sono recato d'urgenza in ospedale».