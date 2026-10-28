Cinque neofiti, un bianconero e un biancoblù chiamati da Cadieux
La Svizzera ha rivelato la rosa che affronterà Cechia, Finlandia e Svezia nei NOCCO Hockey Games a Helsinki.
BERNA - La Nazionale svizzera è pronta a tornare sul ghiaccio. A inizio novembre, gli uomini di Jan Cadieux daranno il via alla nuova stagione dell'Euro Hockey Tour con i NOCCO Hockey Games. L'esordio promette subito scintille: giovedì 5 novembre, la Svizzera affronterà la Finlandia, campione del mondo in carica, nella rivincita della finale degli ultimi Mondiali. Nel fine settimana seguiranno le sfide contro Svezia e Cechia.
Per il primo appuntamento stagionale, Cadieux ha deciso di puntare anche su alcuni volti nuovi. Cinque giocatori vestiranno infatti per la prima volta la maglia della Nazionale maggiore: i difensori Maximilian Streule e Jan Schwendeler e gli attaccanti Dario Allenspach , Keanu Derungs e Jamiro Reber. Convocati anche due ticinesi: il biancoblù Miles Müller e il bianconero Luca Fazzini.
Dieci vicecampioni del mondo
Accanto agli esordienti non mancheranno i giocatori più esperti. Cadieux potrà contare su sei elementi che hanno già superato le 100 presenze con la maglia rossocrociata: Christoph Bertschy (140), Dean Kukan (139), Christian Marti (118), Damien Riat (111), Grégory Hofmann (108) e Sven Andrighetto (101).
Complessivamente, nella selezione figurano dieci giocatori che hanno conquistato la medaglia d'argento ai Mondiali del 2026 disputati in Svizzera.
Il calendario dei NOCCO Hockey Games:
Giovedì 5 novembre, ore 17.30: Svizzera - Finlandia
Sabato 7 novembre, ore 13.30: Svezia - Svizzera
Domenica 8 novembre, ore 13.30: Cechia - Svizzera
Cadieux: «Vogliamo mantenere lo slancio dei Mondiali»
Per Cadieux, il primo torneo della stagione rappresenta un'importante occasione per proseguire il lavoro avviato con la squadra e valutare i nuovi innesti. «Dopo i Mondiali disputati in casa, ricchi di emozioni e caratterizzati dall'incredibile sostegno dei nostri tifosi, vogliamo mantenere questo slancio e ritrovare il livello delle nostre prestazioni. Il primo torneo EHT della stagione ci offre l'opportunità di proseguire nello sviluppo del nostro gioco, lavorare sui nostri principi e migliorare in vista dei Campionati del mondo in Germania. Per diversi giocatori si tratta della prima partecipazione a un torneo EHT. Vogliamo vedere come se la cavano contro squadre internazionali di alto livello e raccogliere indicazioni preziose per il futuro sviluppo della squadra».
🇨🇭 Fünf Debütanten im Aufgebot für die NOCCO Hockey Games in Finnland 💪🏼 Cinq néophytes appelés pour les NOCCO Hockey Games en Finlande 👀 Cinque esordienti tra i convocati per i NOCCO Hockey Games in Finlandia 👉🏼 https://t.co/bbfuZjoMgv #SIHF #NOCCOHockeyGames #EHT https://t.co/f6K3q0VnJu— Swiss Ice Hockey (@SwissIceHockey) October 28, 2026