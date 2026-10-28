Cinque neofiti, un bianconero e un biancoblù chiamati da Cadieux

Per il primo appuntamento stagionale, Cadieux ha deciso di puntare anche su alcuni volti nuovi. Cinque giocatori vestiranno infatti per la prima volta la maglia della Nazionale maggiore: i difensori Maximilian Streule e Jan Schwendeler e gli attaccanti Dario Allenspach , Keanu Derungs e Jamiro Reber. Convocati anche due ticinesi: il biancoblù Miles Müller e il bianconero Luca Fazzini.