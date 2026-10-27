Urne chiuse e primi exit poll: blocco anti-Netanyahu in vantaggio
La coalizione che fa capo a Gadi Eisenkot avrebbe più seggi di quella del premier, ma senza avere la maggioranza assoluta. Record di voti per i partiti arabi
TEL AVIV - Alle 22 ora locale (le 21 in Svizzera) si sono chiuse le urne per le elezioni in Israele. L'affluenza senza precedenti di questa tornata - alle 20 si è attestata al 74,3%, circa 8 punti in più rispetto allo stesso orario delle elezioni precedenti - aveva indotto il Likud, il partito del primo ministro Benjamin Netanyahu, a chiedere il prolungamento dell'orario di voto. La richiesta, però, non è stata accolta dalla Commissione elettorale centrale israeliana.
Appena dopo la chiusura dei seggi sono stati pubblicati i primi exit poll, con i quali si cerca di fare una prima valutazione dell'andamento del voto interpellando gli elettori all'uscita dei seggi.
Secondo una prima valutazione, pubblicata da Channel 13, la coalizione anti-Netanyahu sarebbe in vantaggio, anche se il Likud, il partito del primo ministro, sarebbe quello che avrebbe raccolto più voti. Nessuno dei due blocchi sarebbe avviato verso una maggioranza netta, in un clima che si conferma di grande incertezza. Il Likud otterrebbe 25 seggi, contro i 23 del partito centrista Yashar di Gadi Eisenkot, smentendo i sondaggi che davano il premier in svantaggio. Il blocco anti-Netanyahu è accreditato di 53 seggi complessivi, contro i 50 dello schieramento di destra e religioso del premier: entrambi lontani dalla maggioranza di 61 seggi.
I partiti a guida araba, anch'essi contrari a Netanyahu, otterrebbero un record di 17 seggi, suddivisi nei 10 della Lista comune e nei 7 della Lista araba unita.
Anche gli altri exit poll, pubblicati da Kan 11 e Channel 12, vedono una situazione sostanzialmente simile, con al limite un seggio in meno al blocco guidato da Eisenkot.
Se lo scrutinio ufficiale dovesse confermare questo stato di cose, nei prossimi giorni i partiti dovranno negoziare per formare un governo, eventualmente con l'appoggio arabo. In mancanza di un accordo, Israele potrebbe tornare al voto, con Netanyahu premier ad interim, ripetendo lo scenario 2019-2022, quando si votò cinque volte.
L'unica certezza è la grandissima affluenza, che in molte città è stata superiore all'80%.