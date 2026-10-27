Urne chiuse e primi exit poll: blocco anti-Netanyahu in vantaggio

Secondo una prima valutazione, pubblicata da Channel 13, la coalizione anti-Netanyahu sarebbe in vantaggio, anche se il Likud, il partito del primo ministro, sarebbe quello che avrebbe raccolto più voti. Nessuno dei due blocchi sarebbe avviato verso una maggioranza netta, in un clima che si conferma di grande incertezza. Il Likud otterrebbe 25 seggi, contro i 23 del partito centrista Yashar di Gadi Eisenkot, smentendo i sondaggi che davano il premier in svantaggio. Il blocco anti-Netanyahu è accreditato di 53 seggi complessivi, contro i 50 dello schieramento di destra e religioso del premier: entrambi lontani dalla maggioranza di 61 seggi.

I partiti a guida araba, anch'essi contrari a Netanyahu, otterrebbero un record di 17 seggi, suddivisi nei 10 della Lista comune e nei 7 della Lista araba unita.