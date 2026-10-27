È morto Fred, elefante simbolo della riserva Masai Mara

Fred era noto per le sue zanne eccezionali, il cui peso era stimato in oltre 45 chilogrammi ciascuna. Sopravvissuto alla stagione del bracconaggio che ha decimato gli elefanti africani, dal 2013 era seguito attraverso un collare satellitare, nell'ambito di un programma congiunto del Mara Elephant Project, dell'ente governativo per la protezione della fauna selvatica (Kws) e del Wildlife Research and Training Institute.

I dati raccolti sui suoi spostamenti e comportamenti hanno contribuito a migliorare le strategie di protezione dei "super tusker", gli elefanti dalle zanne più grandi in Kenya. Secondo le stime pubblicate, in Africa restano poco più di 85 esemplari classificati come super tusker. La morte di Fred arriva a pochi mesi da quella di Craig, altro celebre elefante dalle zanne gigantesche, morto nel parco nazionale di Amboseli lo scorso gennaio, all'età di 54 anni.