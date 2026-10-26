L'ex capo dell'Fbi Comey incriminato per la terza volta

Negli atti giudiziari sono presenti pochi ulteriori dettagli: tuttavia, le accuse contro Comey sono state formalizzate presso la Corte distrettuale di Washington Dc il 5 ottobre, a dieci anni dalla presunta trasmissione del documento. Il fascicolo è stato reso pubblico oggi. Comey deve rispondere anche di un'altra accusa penale, nella Carolina del Nord, per aver presumibilmente minacciato il presidente Donald Trump in un post sui social media. Un precedente procedimento a carico di Comey è stato archiviato.