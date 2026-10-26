L'ex capo dell'Fbi Comey incriminato per la terza volta
È accusato di aver divulgato un documento riservato sulla sicurezza nazionale
WASHINGTON - Il Dipartimento di Giustizia ha incriminato per la terza volta l'ex direttore dell'Fbi James Comey. Lo riporta la Cnn, secondo cui Comey, in base agli atti giudiziari resi pubblici oggi, è accusato di aver divulgato un documento riservato sulla sicurezza nazionale, relativo al periodo in cui ricopriva la carica di capo del Federal Bureau of Investigation, nell'ottobre del 2016.
Negli atti giudiziari sono presenti pochi ulteriori dettagli: tuttavia, le accuse contro Comey sono state formalizzate presso la Corte distrettuale di Washington Dc il 5 ottobre, a dieci anni dalla presunta trasmissione del documento. Il fascicolo è stato reso pubblico oggi. Comey deve rispondere anche di un'altra accusa penale, nella Carolina del Nord, per aver presumibilmente minacciato il presidente Donald Trump in un post sui social media. Un precedente procedimento a carico di Comey è stato archiviato.