Trovato morto il cugino di Alberto II

Figlio del barone Christian de Massy e di Cécile Gelabale, Antoine de Massy non si era fatto vedere alla tavola del tradizionale pranzo di mezzogiorno della domenica. Preoccupati per la sua assenza i parenti si sono rivolti alla polizia, che ha avviato delle ricerche. Qualche ora più tardi, il corpo senza vita del ventinovenne è stato trovato in un parco lungo il boulevard du Larvotto, dietro la Villa Sauber. Un'inchiesta è stata aperta per chiarire le cause della morte, ma non è escluso che Antoine sia deceduto per cause naturali o per un incidente.

La coppia regnante, il principe Alberto II e la principessa Charlène, hanno espresso la loro "tristezza" all'annuncio della tragica morte del giovane. "Appassionato di tennis - hanno scritto Alberto e Charlène in un comunicato - Antoine era parte di una storia familiare strettamente legata a questo sport nel Principato". Il Procuratore generale di Monaco ha confermato al quotidiano locale Monaco-Matin che - alla scoperta del cadavere - "un'inchiesta è stata aperta per ricercare le cause della morte".