Morto in detenzione lo scenografo russo Kondratov

Successivamente l'arresto è stato più volte prolungato e nei suoi confronti è stato avviato un procedimento penale per tradimento. Alla base delle accuse ci sarebbe il contenuto di una serie di "pubblicazioni" online, il cui contenuto è tuttavia sconosciuto.

Nel 2007 Kondratov aveva partecipato alla produzione della serie TV Liquidatsja, ambientata nella città di Odessa nel secondo dopoguerra.