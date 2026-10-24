Verstappen attacca il circuito di Austin: «Irregolarità inaccettabili»
Il quattro volte campione del mondo ha criticato duramente le irregolarità del Circuit of the Americas, ritenendo che minaccino il comfort e la sicurezza dei piloti.
AUSTIN - Max Verstappen non usa mezzi termini per descrivere le condizioni del Circuit of the Americas, che questo fine settimana ospita il Gran Premio degli Stati Uniti di Formula 1. Il quattro volte campione del mondo della Red Bull ha definito «inaccettabili» le irregolarità dell'asfalto, sollevando preoccupazioni per il comfort e la sicurezza dei piloti. «Adoro questo circuito, adoro questa città. È uno dei tracciati più belli ed è uno dei posti migliori dove venire. Ma le irregolarità che ci sono qui sono inaccettabili», ha dichiarato durante un incontro con la stampa.
Secondo il pilota olandese, gli interventi effettuati negli ultimi anni non hanno risolto il problema alla radice. «Hanno cercato di ridurle qua e là, ma è solo mettere una toppa su un problema molto più grande, quello che c'è sotto la pista», ha spiegato. Il circuito texano sorge infatti su un terreno relativamente cedevole, soggetto a movimenti legati alle condizioni meteorologiche. Per Verstappen sarebbe quindi necessario intervenire sulle fondamenta, anziché limitarsi a correggere le deformazioni della superficie.
Il campione della Red Bull ha poi espresso tutta la sua frustrazione, ricorrendo anche all'ironia: «Secondo quanto ho potuto vedere durante il WEC, era estremamente irregolare. Quindi non vedo davvero l'ora di essere lì per la mia colonna vertebrale». Un commento accompagnato da una precisazione: «Ne scherzavo prima di venire qui, ma non è davvero uno scherzo. Lo menzioniamo da anni e ora sta diventando fuori controllo». Il riferimento è alla tappa del Mondiale Endurance disputata sul circuito texano a inizio settembre.
«A volte devo prendere farmaci contro il mal di testa»
Le critiche di Verstappen trovano riscontro anche tra gli altri piloti. Lando Norris, campione del mondo in carica della McLaren, ha condiviso le preoccupazioni dell'olandese, rivelando che le irregolarità di alcuni circuiti lo costringono talvolta ad assumere farmaci contro il mal di testa. George Russell, pilota della Mercedes, ha invece suggerito che le piste dovrebbero essere completamente riasfaltate ogni due anni, pur riconoscendo che le asperità dell'asfalto «fanno parte delle corse automobilistiche».
Le condizioni del Circuit of the Americas rappresentano un problema ricorrente sin dal suo ingresso nel calendario della Formula 1, nel 2012. Nonostante un rifacimento completo dell'asfalto nel 2024, le criticità non sono scomparse. Già nel 2023 Verstappen aveva sostenuto che il tracciato non rispettasse gli standard richiesti dalla massima categoria automobilistica. Ulteriori interventi sono stati effettuati quest'anno nelle curve 9 e 11, considerate tra le zone più problematiche. Ma, stando alle parole del pilota olandese, le modifiche non sembrano ancora sufficienti.