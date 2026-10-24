Verstappen attacca il circuito di Austin: «Irregolarità inaccettabili»

AUSTIN - Max Verstappen non usa mezzi termini per descrivere le condizioni del Circuit of the Americas, che questo fine settimana ospita il Gran Premio degli Stati Uniti di Formula 1. Il quattro volte campione del mondo della Red Bull ha definito «inaccettabili» le irregolarità dell'asfalto, sollevando preoccupazioni per il comfort e la sicurezza dei piloti. «Adoro questo circuito, adoro questa città. È uno dei tracciati più belli ed è uno dei posti migliori dove venire. Ma le irregolarità che ci sono qui sono inaccettabili», ha dichiarato durante un incontro con la stampa.