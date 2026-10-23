Ecco la carta di credito HCAP Classic e HCAP Premium
Diversi i vantaggi per chi sottoscriverà la carta di credito biancoblù
AMBRÌ - L’Hockey Club Ambrì-Piotta presenta, in collaborazione con Cornèrcard, le nuove carte di credito HCAP Classic e HCAP Premium. Con ogni carta emessa e ogni transazione, Cornèrcard riconosce un contributo all’HCAP, sostenendo il Club e il suo settore giovanile. Questa nuova iniziativa, fa parte di un progetto a più ampio respiro di espansione del brand per la creazione di un rapporto ancora più sinergico con i tifosi e per la creazione di nuovi e duraturi revenue stream.
Le due carte offrono vantaggi concreti:
• HCAP Classic: nessuna quota annua, cashback fino allo 0,6% sugli acquisti e cashback del 5% presso lo shop HCAP pagando con la carta. In regalo una sciarpa dal design speciale.
• HCAP Premium: quota annua di CHF 80, cashback fino all’1,2% sugli acquisti e cashback del 10% presso lo shop HCAP pagando con la carta. Include una maglietta speciale autografata dalla squadra e un evento dedicato con i giocatori.
Entrambe consentono pagamenti nei negozi, online e tramite Apple Pay e Samsung Pay. La gestione della carta e il controllo delle transazioni sono disponibili tramite iCornèr App. Informazioni, prestazioni e condizioni: card.hcap.ch