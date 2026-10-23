Ecco la carta di credito HCAP Classic e HCAP Premium

AMBRÌ - L’Hockey Club Ambrì-Piotta presenta, in collaborazione con Cornèrcard, le nuove carte di credito HCAP Classic e HCAP Premium. Con ogni carta emessa e ogni transazione, Cornèrcard riconosce un contributo all’HCAP, sostenendo il Club e il suo settore giovanile. Questa nuova iniziativa, fa parte di un progetto a più ampio respiro di espansione del brand per la creazione di un rapporto ancora più sinergico con i tifosi e per la creazione di nuovi e duraturi revenue stream.