Attacco hacker alle casse pensioni: a rischio anche i dati di 27mila ticinesi

«Potenzialmente potrebbero essere coinvolti tutti, ma al momento non ci sono evidenze che i loro dati siano stati effettivamente sottratti», ha spiegato al Corriere del Ticino il direttore dell'IPCT, Daniele Rotanzi.

Il 14 ottobre il fornitore ha confermato la sottrazione di informazioni personali, senza riuscire a identificare le casse pensioni interessate. L'IPCT ha sporto denuncia al Ministero pubblico della Confederazione e sta preparando una comunicazione agli assicurati per metterli in guardia da possibili truffe telefoniche e via e-mail.