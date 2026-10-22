«Sono un rompicoglioni, e c’è una cosa che mi fa paura»

LUGANO - L'ultima volta che lo abbiamo incontrato era un anno e mezzo fa quando era venuto a Lugano per presentare il suo spettacolo "Non hanno un amico". Ritorna quest'anno con "Non hanno un (amico) dubbio" in programma al Palazzo dei Congressi il prossimo 25 novembre. Uno spettacolo che prende spunto dalla precedente esperienza teatrale e riflette su una società basata sulle certezze assolute, sui social e sulla ricerca continua di attenzione.

Luca Bizzarri da non avere un amico a non avere un dubbio è un attimo. Che cosa è successo nel frattempo?

«Purtroppo poco. Nel senso che succedono sempre tante cose, ma più o meno sempre le stesse. Lo spettacolo, però, si è rinnovato: è cambiato. Quello precedente parlava della mancanza di amici, del fatto che non ci siano più persone capaci di dirci che abbiamo torto. Questo è uno sviluppo ulteriore: quella mancanza di amici ci ha portato anche a una mancanza di dubbi. Viviamo una sorta di scontro tra certezze: ognuno di noi è certo di qualcosa e finisce per litigare con chi è certo dell'esatto contrario».