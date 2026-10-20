Se hai un problema di salute, la nuova complementare te la scordi

A quali condizioni?

«Con delle riserve per una determinata patologia, molto ben circoscritta. Riserve della durata massima di cinque anni. Dopo di che bisognerebbe essere ammessi in modo incondizionato. Non è una colpa essere malati».

E se una persona con un problema di salute persistente e che ha già la complementare volesse cambiare?

«Può cambiare l'assicurazione di base. Quella la può cambiare anche se è malatissimo e molto anziano. Ma io consiglio sempre di non disdire mai il contratto della complementare che ha già. Nessuna altra assicurazione accetterebbe questa persona. Lo stesso discorso vale per chi ha più di 55 anni. Meglio non azzardare e tenersi stretta la complementare attuale, anche se si ha l'impressione di pagare tanto. Infatti ci sono assicurati che cambiano la cassa malati di base, ma mantengono la complementare presso il vecchio assicuratore. Proprio per non finire "a piedi" insomma».