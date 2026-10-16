Una lettera shock scuote GastroTicino

LUGANO - Un clima lavorativo problematico, presunti abusi di potere e possibili favoritismi nelle assunzioni e nella gestione del personale. È quanto denuncia una lettera indirizzata alla direzione di GastroTicino e all’Ufficio delle misure attive (UMA), sollevando in aggiunta una serie di interrogativi sulla gestione del programma occupazionale GastroSos e sull’operato del suo direttore.