«Zali? Sul piano umano gli sono vicino. Doveva tenere duro»

LUGANO - «Sul piano umano e personale io non ho la benché minima vergogna a dire che gli sono vicino e che è una persona che ho sempre stimato. Non entro nel merito dei fatti», ha dichiarato Mauro Ermani a «Detto tra noi», intervistato dal direttore di Teleticino Andrea Leoni. Riferendosi alle dimissioni di Claudio Zali, ha aggiunto: «Secondo me doveva tenere duro, a meno che la salute non lo reggesse».