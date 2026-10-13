È morto RJ Mitte, l'attore di “Breaking Bad”

«Che tutto questo promettente potenziale sia andato perduto è una grande perdita», ha continuato Cranston. Secondo il settantenne, i due si erano scambiati messaggi solo poche settimane prima per organizzare un pranzo insieme. «Non so se quell'incontro avrebbe cambiato il suo futuro... Ma so che gli volevo bene e che ho apprezzato moltissimo il tempo trascorso insieme, sia durante gli anni della serie che dopo la fine del successo di "Breaking Bad"... Mi mancherai, ragazzo mio.»