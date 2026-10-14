Ma chi è l'uomo dai capelli rosa
Un pittoresco individuo si è reso protagonista di alcuni episodi bizzarri nella regione. Le autorità intanto invitano la popolazione a non cadere nella trappola dell'allarmismo.
LOCARNESE - Un uomo dai capelli color rosa, tendenti al viola. Indossa un lungo vestito in jeans, con le bretelle. Alcuni bimbi delle scuole elementari di Cugnasco-Gerra se lo sono trovati a poche decine di metri nella mattinata di venerdì.
Lo strano episodio
L'uomo in questione, che forse porta una parrucca, durante la ricreazione si sarebbe messo a "lanciare" oggetti dalla strada addosso ad alcuni allievi. Dicendo di essere loro amico. Chiedendo se i docenti li trattassero bene. E sostenendo di essere stato, a suo tempo, uno psicologo.
La vicenda è stata gestita con prontezza ed estrema professionalità dalla direzione dell'istituto scolastico e dagli insegnanti che hanno subito messo in sicurezza i giovani studenti e allo stesso tempo hanno allertato la polizia.
Sul posto infatti poco dopo è intervenuta una pattuglia. In quel momento l'uomo si era però già dileguato.
Il video
Non si tratterebbe dell'unico episodio bizzarro legato al pittoresco personaggio. Da qualche giorno infatti in rete circola un video che ritrae una persona molto simile all'uomo descritto mentre si trova nei pressi della stazione ferroviaria di Tenero.
Dalle immagini si nota l'uomo dirigersi verso la fermata del bus. Dopo avere defecato su una scalinata accanto.
Si tratta dello stesso uomo? E chi è? Un vandalo? Un personaggio pericoloso? Da dove arriva questa persona? In tanti nel Locarnese si pongono domande. Stando ad alcune persone che hanno avuto a che fare con lui, l'uomo soffrirebbe di problemi di natura mentale e, nonostante qualche comportamento quantomeno curioso, sarebbe innocuo.
Le rassicurazioni della Polizia
Nel frattempo le autorità invitano la popolazione a non cadere nella trappola del pregiudizio e dell'allarmismo. Al contrario la questione andrebbe inquadrata sotto un profilo umano.
«Venerdì scorso – conferma la Polizia comunale di Locarno a tio.ch – siamo intervenuti presso le scuole comunali di Cugnasco-Gerra a seguito della richiesta ricevuta. Siamo attualmente in contatto con la direzione delle scuole per le opportune verifiche».
Poi la Polizia locarnese sottolinea un aspetto fondamentale: «È importante non alimentare inutili allarmismi. Sulla base degli elementi finora raccolti, non emergono indicazioni di un concreto pericolo per l’incolumità dei bambini o di altre persone. Al momento non siamo in grado di fornire ulteriori dettagli».
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