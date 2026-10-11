Perde il controllo dell'auto e si schianta contro la parete
Incidente questa mattina sulla cantonale del Monteceneri. Sul posto polizia, pompieri e ambulanza.
Incidente questa mattina sulla cantonale del Monteceneri. Sul posto polizia, pompieri e ambulanza.
RIVERA - Incidente della circolazione questa mattina, poco prima delle 8, sulla strada cantonale del Monteceneri. Per motivi che saranno chiariti dagli accertamenti della Polizia, un automobilista ha perso il controllo del proprio veicolo mentre percorreva la strada cantonale.
Stando alle prime informazioni, l'incidente si è verificato in prossimità di una curva. Il veicolo ha dapprima urtato il guidovia, per poi terminare la propria corsa contro la parete rocciosa che costeggia la carreggiata.
Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia cantonale, impegnati nei rilievi e nella gestione del traffico, un'ambulanza e i pompier del Monteceneri. È stato inoltre richiesto l'intervento del soccorso stradale per il recupero del veicolo incidentato.
Al momento non sono note le condizioni del conducente.
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