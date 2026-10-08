Marchesi al Dipartimento del territorio, Bertoli: «Meno fa meglio è»

Marchesi, ricordiamo, ha assunto da ieri il suo incarico in Consiglio di Stato, raccogliendo l'eredità di Claudio Zali, coinvolto in due inchieste penali. Al nuovo membro dell'Esecutivo è stato affidato il Dipartimento del territorio, una scelta che ha suscitato interesse in quanto lo stesso dipartimento faceva gola ad altri due consiglieri di Stato: Norman Gobbi e Raffaele De Rosa.