Come stanno i giovani del Mendrisiotto? Lo hanno chiesto a 244 momò e...
La ricerca Dixit 2.0 mette in luce bisogni e desideri delle nuove generazioni: più spazi per incontrarsi, maggiore ascolto e un ruolo attivo nelle decisioni che riguardano il territorio.
La ricerca Dixit 2.0 mette in luce bisogni e desideri delle nuove generazioni: più spazi per incontrarsi, maggiore ascolto e un ruolo attivo nelle decisioni che riguardano il territorio.
MENDRISIO - Come vivono i giovani del Mendrisiotto? Si sentono ascoltati dalle istituzioni? Hanno abbastanza spazi per incontrarsi? E che cosa vorrebbero cambiare nel territorio in cui crescono?
A rispondere è Dixit 2.0, una ricerca partecipativa che ha raccolto le opinioni di 244 giovani della Regione. Promossa dalle Città di Mendrisio e Chiasso con Radix Svizzera Italiana, nell'ambito del Servizio di prossimità del Mendrisiotto, l'indagine punta a comprendere come i ragazzi vivono gli spazi pubblici e quali siano le loro esigenze.
I risultati sono stati presentati oggi, lunedì 23 novembre, al Palazzo comunale di Mendrisio. Il quadro è articolato ma abbastanza chiaro: i giovani apprezzano il territorio e le opportunità che offre, ma chiedono più ascolto, luoghi di aggregazione accessibili e la possibilità di partecipare alle decisioni che li riguardano. Emerge soprattutto un messaggio: contano più le relazioni che i luoghi in cui ci si incontra.
Alla ricerca hanno collaborato istituzioni comunali, scuole, forze di polizia, servizi cantonali e operatori attivi sul territorio. L'obiettivo è utilizzare i risultati per sviluppare politiche giovanili coordinate a livello regionale.
«Da adulti abbiamo una certa idea di come dovrebbero andare le cose»
Ad aprire la conferenza è stato Daniele Caverzasio, municipale di Mendrisio. «Da adulti abbiamo una certa idea di come dovrebbero andare le cose», ha osservato, sottolineando la necessità di confrontarsi con lo sguardo delle nuove generazioni.
Ascoltare, però, non basta. Secondo Caverzasio, le istituzioni devono dare seguito alle risposte ricevute, anche quando ciò comporta scelte difficili e risorse limitate. La sfida è permettere ai giovani di sentirsi parte della comunità perché hanno contribuito a cambiarla.
Davide Dosi, municipale di Chiasso, ha richiamato le recenti mobilitazioni giovanili nei Paesi vicini, sottolineando come la ricerca arrivi in un momento di rinnovata attenzione pubblica verso le nuove generazioni. Ha poi insistito sulla necessità di superare i confini comunali: non si può costruire una politica giovanile regionale continuando a chiedersi «quanti giovani del mio Comune partecipano a quella roba lì».
Alex Farinelli, presidente di Radix Svizzera Italiana, ha spiegato che la prevenzione comincia proprio dalla creazione di relazioni e occasioni di incontro. Un risultato lo ha particolarmente colpito: una generazione spesso descritta come concentrata sugli schermi chiede invece soprattutto contatti umani, socialità e luoghi da vivere insieme.
Dixit 2.0 è il quarto progetto di ricerca partecipativa realizzato da Radix, dopo le esperienze di Mendrisio, Lugano e Locarno. Il primo studio nel Mendrisiotto risale al 2018.
L'approccio scelto non si concentra soltanto sui comportamenti problematici, ma valorizza esperienze, risorse e proposte dei giovani, coinvolgendoli direttamente nella ricerca.
244 giovani intervistati da 14 coetanei
A illustrare i risultati è stato Marco Coppola, direttore di Radix Svizzera Italiana. La particolarità della ricerca è il coinvolgimento di 14 giovani ricercatori, otto ragazzi e sei ragazze tra i 18 e i 23 anni, che hanno contribuito a elaborare le domande e raccogliere le testimonianze.
I partecipanti all'indagine hanno tra i 12 e i 24 anni, con un'età media di circa 17 anni. La fascia più rappresentata è quella tra i 16 e i 19 anni. Si tratta prevalentemente di studenti e apprendisti. Oltre alle interviste strutturate sono stati utilizzati strumenti partecipativi, tra cui una lavagna al Centro giovanile di Mendrisio e una «cena di parola», durante la quale i ragazzi hanno potuto condividere idee e riflessioni.
La metodologia permette ai giovani di parlare con i propri coetanei senza la mediazione diretta degli adulti. Gli stessi ricercatori partecipano a un percorso formativo e di sensibilizzazione, contribuendo a interpretare i risultati.
Tra le richieste ricorrenti emerge quella di essere ascoltati senza pregiudizi. «Più ascolto delle idee dei giovani», suggerisce un partecipante. Un altro vorrebbe «trovare delle modalità per parlare dei loro disagi». Il bisogno riguarda anche la salute mentale e la presenza di adulti empatici, capaci di accompagnare senza giudicare.
«Vorrei più spazi dove incontrarsi»
Uno dei dati più interessanti riguarda i luoghi di aggregazione. Quasi il 60% degli intervistati ritiene che nel Mendrisiotto esistano spazi di ritrovo sufficienti. Poco più del 40%, invece, esprime un giudizio negativo. Ma dalle risposte emerge soprattutto la richiesta di diversificare l'offerta e renderla più accessibile.
«Vorrei che ci fossero più spazi dedicati ai giovani dove incontrarsi e organizzare attività», racconta un partecipante. Un altro propone: «Creerei un centro di ritrovo accessibile tutto l'anno». Servono luoghi coperti per l'inverno, punti d'incontro aperti anche la sera e spazi dove stare insieme senza sentirsi continuamente osservati o giudicati.
C'è poi il tema della partecipazione. «Metterei a disposizione spazi in disuso e fondi pubblici per poter fare in modo che i giovani stessi creino e gestiscano i loro spazi», suggerisce un ragazzo. Non soltanto luoghi messi a disposizione dagli adulti, dunque, ma occasioni per contribuire alla loro progettazione e gestione.
Le proposte comprendono «spazi liberi in cui possiamo sperimentare la nostra creatività», più campi di calcio e basket, eventi musicali, festival, laboratori artistici e attività culturali. Un altro ostacolo è rappresentato dai costi: spostarsi tra i Comuni o frequentare determinati luoghi può risultare difficile. Da qui la richiesta di attività gratuite e collegamenti più accessibili.
Ma il risultato più significativo riguarda le relazioni. «Non c'è un posto ma ci sono le persone», osserva un partecipante. Un altro conferma: «Più che i luoghi sono le persone a invogliarmi».
Per molti ragazzi il luogo conta meno della possibilità di ritrovarsi con gli amici. Questo aiuta anche a spiegare perché i gruppi giovanili si spostino da uno spazio pubblico all'altro. I giovani apprezzano inoltre la natura e la bellezza del Mendrisiotto, ma segnalano difficoltà quando il maltempo impedisce di incontrarsi all'aperto.
La sicurezza: attenzione ai luoghi e alle differenze di genere
La ricerca ha affrontato anche il tema della sicurezza. Nel complesso, i giovani dichiarano di sentirsi al sicuro, pur indicando alcune situazioni meno rassicuranti.
C'è chi afferma «Mi sento sicuro», mentre altri citano «La stazione di sera» come uno dei luoghi meno sicuri della zona. Coppola ha sottolineato che la percezione dell'insicurezza varia a seconda dei luoghi e riguarda in particolare la popolazione femminile.
Un'altra criticità riguarda il rapporto con gli adulti. Tiziana Madella, direttrice del Dicastero Socialità e Pari opportunità di Mendrisio, ha spiegato che, secondo quanto osservato dai servizi territoriali, dopo il Covid i giovani sono tornati a frequentare maggiormente gli spazi pubblici. Questo avrebbe accentuato alcune incomprensioni tra generazioni, soprattutto quando i ritrovi vengono percepiti come fonte di disturbo.
«Non basta costruire nuovi spazi»
Secondo Madella, la ricerca dimostra che la risposta non può essere soltanto infrastrutturale. Alla richiesta di luoghi di ritrovo si affianca infatti un bisogno educativo, relazionale e comunitario. Occorre quindi costruire opportunità diversificate, riconoscendo anche il diritto dei giovani a frequentare gli spazi pubblici, nel rispetto delle regole.
Andrea Bianchi, responsabile dell'Ufficio Servizi sociali di Chiasso, si è detto colpito dalla maturità delle risposte. I ragazzi, ha osservato, non avanzano richieste irrealistiche, ma chiedono coordinamento regionale, spazi condivisi e adulti disponibili al dialogo. Ha inoltre invitato a non identificare un'intera generazione con i comportamenti problematici di una minoranza.
Tra le raccomandazioni formulate da Radix figurano una programmazione regionale degli spazi e dei servizi, una maggiore partecipazione giovanile alle decisioni e la formazione degli adulti di riferimento. Si valuta inoltre di integrare giovani «peer» nelle équipe dei servizi, per facilitare il contatto con i coetanei e comprenderne meglio linguaggi e abitudini.
Il percorso proseguirà nel 2027 con una seconda fase dedicata alla popolazione adulta. L'obiettivo sarà confrontare le percezioni delle diverse generazioni e individuare modalità per ridurre le incomprensioni. Anche questa indagine sarà partecipativa, ma gli strumenti di ricerca devono ancora essere definiti.
I risultati saranno presentati questa sera anche ai Comuni del Mendrisiotto, per valutare possibili interventi condivisi. La sfida, come ricordato da Caverzasio, sarà dare seguito alle parole dei 244 giovani ascoltati, trasformandole in opportunità concrete di partecipazione.