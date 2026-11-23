I partecipanti all'indagine hanno tra i 12 e i 24 anni, con un'età media di circa 17 anni. La fascia più rappresentata è quella tra i 16 e i 19 anni. Si tratta prevalentemente di studenti e apprendisti. Oltre alle interviste strutturate sono stati utilizzati strumenti partecipativi, tra cui una lavagna al Centro giovanile di Mendrisio e una «cena di parola», durante la quale i ragazzi hanno potuto condividere idee e riflessioni.