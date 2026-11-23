Costruire in legno: anche le sfide più complesse trovano risposta
Il Centro professionale del verde di Mezzana ha ospitato venerdì una giornata di approfondimento
COLDRERIO - L'edilizia in legno risponde oggi a esigenze progettuali, tecniche e architettoniche sempre più elevate. Non è più soltanto una soluzione costruttiva alternativa, legata alla sostenibilità e a una materia prima rinnovabile: è un sistema moderno e competitivo, capace di affrontare anche le sfide più complesse dell'edilizia contemporanea.
È il messaggio emerso dalla giornata di approfondimento organizzata venerdì 20 novembre al Centro professionale del verde di Mezzana, a Coldrerio, da S-WIN (Swiss Wood Innovation Network) con federlegno.ch. Il quinto convegno specialistico, intitolato «Costruzione in legno – Per un'edilizia sempre più esigente», ha riunito oltre una settantina di professionisti, specialisti ed esperti dal Ticino, dal resto della Svizzera e dalla vicina Italia, per un confronto sulle nuove possibilità offerte da questo sistema costruttivo.
Al centro della giornata i progetti realizzati e sviluppati in Ticino e in Svizzera e i professionisti che ne sono protagonisti. Una scelta che ha messo in luce quanto l'industria ticinese e svizzera delle costruzioni in legno sia attiva e all'avanguardia, con competenze e capacità progettuali all'altezza delle richieste più ambiziose del mercato.
Il programma ha spaziato dalle realizzazioni più impegnative, ticinesi e del versante settentrionale delle Alpi, alla ricerca e agli sviluppi tecnologici attesi nel prossimo futuro. Spazio anche ad aspetti tecnici decisivi per la qualità delle costruzioni in legno, come l'isolamento acustico e la produzione di elementi costruttivi speciali: ambiti che richiedono conoscenze specifiche, precisione esecutiva e una stretta collaborazione tra progettisti e imprese. La presenza di relatori attivi a livello nazionale e internazionale ha inoltre permesso di confrontare esperienze, soluzioni innovative e competenze di diverse discipline del settore.
La giornata ha confermato quanto la costruzione in legno stia evolvendo rapidamente e quanto conti il dialogo costante tra ricerca, progettazione e realizzazione. Per il Ticino, in particolare, è un'opportunità per valorizzare le competenze del territorio, rafforzare la collaborazione lungo la filiera bosco-legno e promuovere un'edilizia di qualità, che unisca innovazione, sostenibilità e prestazioni tecniche.
In questa prospettiva si inserisce l'iniziativa di S-WIN e federlegno.ch: diffondere le conoscenze e accompagnare il settore verso un futuro in cui il legno indigeno possa avere un ruolo sempre più importante nelle costruzioni.