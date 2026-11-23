Al centro della giornata i progetti realizzati e sviluppati in Ticino e in Svizzera e i professionisti che ne sono protagonisti. Una scelta che ha messo in luce quanto l'industria ticinese e svizzera delle costruzioni in legno sia attiva e all'avanguardia, con competenze e capacità progettuali all'altezza delle richieste più ambiziose del mercato.

Il programma ha spaziato dalle realizzazioni più impegnative, ticinesi e del versante settentrionale delle Alpi, alla ricerca e agli sviluppi tecnologici attesi nel prossimo futuro. Spazio anche ad aspetti tecnici decisivi per la qualità delle costruzioni in legno, come l'isolamento acustico e la produzione di elementi costruttivi speciali: ambiti che richiedono conoscenze specifiche, precisione esecutiva e una stretta collaborazione tra progettisti e imprese. La presenza di relatori attivi a livello nazionale e internazionale ha inoltre permesso di confrontare esperienze, soluzioni innovative e competenze di diverse discipline del settore.