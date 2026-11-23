Venerdì, però, anche i vestiti puliti sono finiti: «Uno organizza la valigia con una scorta di uno o due giorni». La famiglia è così costretta a ricorrere al servizio di lavanderia dell'albergo. Il conto è salato: «190 dollari di lavanderia per lavare davvero solo un paio di magliette e mutande».

La speranza è che quella (non trascurabile) bolletta venga rimborsata dalla compagnia aerea. E magari non soltanto quella: «Stiamo iniziando proprio in queste ore a tentare di capire come fare, ci hanno già detto che sarà più complicato perché non siamo italiani e non abbiamo una PEC. Ma vedremo anche con la nostra agenzia viaggi».