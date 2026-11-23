Sei giorni di limbo... in paradiso: «Siamo distrutti, ma finalmente siamo a casa»
A rimanere bloccata in Repubblica Dominicana a causa del guasto a un aereo Neos c'era anche una famiglia di Biasca che ci ha raccontato la sua odissea durata sette giorni.
BIASCA - Dovevano essere due settimane di sole, spiaggia e relax. E, a dire la verità, lo sono state. Almeno fino al momento di tornare a casa. Per una famiglia di Biasca, il soggiorno in Repubblica Dominicana si è trasformato in un limbo durato sei giorni, tra check-out, viaggi in aeroporto, imbarchi iniziati (e mai finiti) e nuovi check-in in albergo.
La storia di S.*, di suo marito e di suo figlio, ospiti di un resort a Punta Cana, è simile a quella di altri turisti italiani rimasti bloccati sull'isola, di cui hanno riferito nei giorni scorsi i media della vicina Penisola. «Eravamo gli unici svizzeri su quel volo destinazione Malpensa, rimandato un'infinità di volte», ci conferma la donna.
Il ritorno era previsto per il 16 novembre. I tre atterreranno a Milano solo sette giorni dopo. I primi problemi arrivano poco prima dell'imbarco: «Eravamo lì al gate e a mezz'ora dall'imbarco, quando ci hanno bloccato», racconta la donna. I problemi tecnici si trascinano fino a mezzanotte, quando il volo viene definitivamente cancellato.
«Ci hanno fatto salire su di un bus e ci hanno portato a Santo Domingo, che per intenderci è circa a 180 km dall'aeroporto», spiega. La mattina seguente, martedì, arriva la doccia fredda via mail: non si parte.
Mercoledì la famiglia fa il check-out dall'hotel e aspetta il bus. Ma il viaggio si interrompe ancora prima di raggiungere l'aeroporto: «All'aeroporto non ci arriviamo nemmeno», ride S., «ci dicono all'ultimo secondo che l'aereo non parte, che non è arrivato il pezzo di ricambio che serviva». Si torna quindi a Punta Cana, con un viaggio su gomma che ha il sapore dell'odissea: «Ci abbiamo messo in tutto cinque ore. Solo per uscire da Santo Domingo ci abbiamo messo due ore».
Giovedì sembra finalmente la volta buona: viene messo a disposizione un aereo di Euro Atlantic in arrivo da Lisbona. «Avevamo completato l'imbarco ed eravamo già saliti sulla navetta che porta all'aereo, quindi eravamo già in pista, e ci dicono: “Dovete scendere e rientrare in aeroporto”». A quanto pare, anche l'aereo sostitutivo ha avuto un guasto. La famiglia rientra in albergo alle due di notte.
Il decollo definitivo arriva solo sabato, ore 1:30 e anche qui dopo diversi singulti, l'atterraggio su suolo meneghino domenica pomeriggio.
A chi fa notare che ci sono posti peggiori in cui rimanere bloccati per una settimana, la donna risponde: «A livello di posto avevamo il mare, le piscine, un bel trattamento, per carità. Ma la questione è stata vivere sempre sul chi va là. Non ho chiuso occhio per un sacco di notti, ero sempre in attesa dei messaggi per capire: partiamo o non partiamo?».
Sul fronte del lavoro, fortunatamente, solo qualche contrattempo: «Gestiamo un'attività che ha potuto continuare a lavorare anche senza di noi, quello che è rimasto in arretrato è il lavoro d'ufficio, che ora dobbiamo recuperare».
Venerdì, però, anche i vestiti puliti sono finiti: «Uno organizza la valigia con una scorta di uno o due giorni». La famiglia è così costretta a ricorrere al servizio di lavanderia dell'albergo. Il conto è salato: «190 dollari di lavanderia per lavare davvero solo un paio di magliette e mutande».
La speranza è che quella (non trascurabile) bolletta venga rimborsata dalla compagnia aerea. E magari non soltanto quella: «Stiamo iniziando proprio in queste ore a tentare di capire come fare, ci hanno già detto che sarà più complicato perché non siamo italiani e non abbiamo una PEC. Ma vedremo anche con la nostra agenzia viaggi».
Un'agenzia di Roveredo (GR) ha seguito con il fiato sospeso le loro vicissitudini oltreoceano: «So che la titolare controllava il volo sui radar. Penso che abbia passato pure lei una settimana d'inferno».
*nome noto alla redazione