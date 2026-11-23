FAIDO
La Piumogna si illumina per la stagione delle Feste
Il sentiero nei pressi della cascata resterà aperto dal 1 dicembre fino all'Epifania dalle 17 alle 23. Fra le novità il capannone al parco giochi di Faido.
Faido Fit & Fun
Fonte Faido Fit & Fun
La Piumogna si illumina per la stagione delle Feste
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La Piumogna si illumina per la stagione delle Feste
Il sentiero nei pressi della cascata resterà aperto dal 1 dicembre fino all'Epifania dalle 17 alle 23. Fra le novità il capannone al parco giochi di Faido.
La Piumogna si illumina per la stagione delle Feste
Il sentiero nei pressi della cascata resterà aperto dal 1 dicembre fino all'Epifania dalle 17 alle 23. Fra le novità il capannone al parco giochi di Faido.
FAIDO - Ritorna anche quest'anno l'apprezzata rassegna “Luci d'Inverno” in quel di Faido.
Dal 1° dicembre 2026 al 6 gennaio 2027, il percorso illuminato nei pressi della cascata della Piumogna accoglierà i visitatori ogni sera dalle 17.00 alle 23.00, lo comunica l'ente autonomo Faido Fit & Fun.
«La novità di questa terza edizione è il capannone al parco giochi di Faido. Nelle serate in programma, al termine della passeggiata, i visitatori potranno fermarsi al caldo e gustare le specialità preparate dalle associazioni locali», inoltre, «chi desidera concedersi una pausa potrà rilassarsi nella sauna con vista sulla cascata della Piumogna».
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