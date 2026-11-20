Colpo nella notte in una gioielleria di via Nassa: rubati orologi di lusso
Le videocamere hanno ripreso tre uomini. Sono entrati nel negozio verso le 3.30. I ladri sono tuttora in fuga.
LUGANO - Nella notte tra giovedì e venerdì, la gioielleria LTW Lugano Top Watches, in via Nassa, è stata presa di mira dai ladri. Dopo aver colpito la vetrina del negozio, senza riuscire a infrangerla completamente, i malviventi hanno forzato la porta d'ingresso e sono entrati nella gioielleria, portando via gran parte degli orologi di lusso esposti in vetrina.
Il valore della refurtiva non è ancora noto e il proprietario sta valutando i danni. Per le indagini saranno importanti le immagini delle telecamere di videosorveglianza, che - stando a quanto ci hanno detto direttamente dal negozio - hanno ripreso tre individui.
La Polizia cantonale, contattata dalla nostra redazione, ha confermato il furto: «Gli autori, dopo aver forzato la porta d’entrata, si sono introdotti nel negozio sottraendo diversi orologi di lusso per poi darsi alla fuga in auto. Nonostante il dispositivo di ricerca messo in atto, gli autori permangono in fuga».
Gli inquirenti sono ora al lavoro per risalire all'identità dei tre ladri.