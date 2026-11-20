Castellinaria: siamo al gran finale
Ultimi due giorni di programmazione per il Festival del cinema giovane
BELLINZONA - Castellinaria, Festival del cinema giovane di Bellinzona, arriva alle due giornate conclusive con una fitta programmazione: venerdì 20 novembre sono in cartellone sette appuntamenti, il primo al Cinema Forum di Bellinzona e gli altri al Mercato Coperto di Giubiasco, mentre sabato 21 novembre le proiezioni si concentrano nel pomeriggio e in serata.
Venerdì 20 novembre
La giornata di venerdì si apre alle 8.30 al Cinema Forum di Bellinzona con "Trad" di Lance Daly (Irlanda, 2025, 90'). Al Mercato Coperto di Giubiasco si comincia invece alle 9.15 con "Atlas of the Universe" di Paul Negoescu (Romania e Bulgaria, 2026, 85'), cui segue alle 14 "Arco - Un'Amicizia per Salvare il Futuro" di Ugo Bienvenu (Francia, 2025, 88').
Alle 18 è in programma una doppia proiezione con "Sad Girlz" di Fernanda Tovar (Messico, Francia e Spagna, 2026, 90') e il cortometraggio "Our secrets" di Lenti Liang (Cina, 2026, 15'). La serata si chiude alle 20.30 con "15/18" di Cédric Kahn (Francia, 2026, 104') e il corto "Ultimatum" di Désirée e Jean-Luc Mwepu (Svezia, 2026, 13').
Sabato 21 novembre
Tutti gli appuntamenti sono al Mercato Coperto di Giubiasco. Si parte alle 14 con la "Fantoche Kids Collection", una selezione di corti di animazione, mentre alle 15.30 è la volta di "La piccola Amélie" di Maïlys Vallade e Liane-Cho Han (Francia, 2025, 77'). Alle 17.30 è in cartellone "3 Weeks After" di Miroslav Terzić (Serbia, Bulgaria, Italia, Croazia e Lussemburgo, 2026, 94') e alle 20 chiude la giornata "Un p'tit truc en plus" di Artus (Francia, 2024, 99').