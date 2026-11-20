Alle 18 è in programma una doppia proiezione con "Sad Girlz" di Fernanda Tovar (Messico, Francia e Spagna, 2026, 90') e il cortometraggio "Our secrets" di Lenti Liang (Cina, 2026, 15'). La serata si chiude alle 20.30 con "15/18" di Cédric Kahn (Francia, 2026, 104') e il corto "Ultimatum" di Désirée e Jean-Luc Mwepu (Svezia, 2026, 13').

Sabato 21 novembre

Tutti gli appuntamenti sono al Mercato Coperto di Giubiasco. Si parte alle 14 con la "Fantoche Kids Collection", una selezione di corti di animazione, mentre alle 15.30 è la volta di "La piccola Amélie" di Maïlys Vallade e Liane-Cho Han (Francia, 2025, 77'). Alle 17.30 è in cartellone "3 Weeks After" di Miroslav Terzić (Serbia, Bulgaria, Italia, Croazia e Lussemburgo, 2026, 94') e alle 20 chiude la giornata "Un p'tit truc en plus" di Artus (Francia, 2024, 99').