Più cocaina a Lugano che a Milano: scatta l'allarme
Un'interrogazione al Municipio chiede più controlli, prevenzione nelle scuole e una strategia comune con il Cantone. «Non possiamo diventare la città della droga».
Un'interrogazione al Municipio chiede più controlli, prevenzione nelle scuole e una strategia comune con il Cantone. «Non possiamo diventare la città della droga».
LUGANO - Lugano registra livelli di consumo di cocaina tra i più elevati in Europa. A sollevare la questione è Omar Wicht, che in un'interrogazione al Municipio richiama i dati dell'Agenzia dell'Unione europea sulle droghe (EUDA) relativi alle analisi delle acque reflue. Secondo i dati citati, la città ticinese presenta valori proporzionalmente doppi rispetto a Milano.
Lugano si colloca infatti al 18esimo posto su 139 città europee monitorate, con 895 milligrammi di benzoilecgonina - il principale metabolita della cocaina - rilevati giornalmente ogni 1'000 abitanti. Un dato in crescita rispetto ai 666 milligrammi registrati due anni prima.
«Ma ci stiamo rendendo conto?», si domanda Wicht, che esprime forte preoccupazione per la diffusione della sostanza. A suo giudizio, il consumo di cocaina, soprattutto quando associato all'alcol, è ormai diventato un'emergenza sociale che non riguarda soltanto lo spaccio di strada, ma coinvolge anche giovanissimi e professionisti apparentemente insospettabili.
Pur riconoscendo il lavoro svolto dalla Polizia comunale e da quella cantonale e i risultati ottenuti, Wicht ritiene che gli sforzi attuali non siano sufficienti. I dati sulle acque reflue, sostiene, dimostrano la necessità di rafforzare gli interventi di contrasto e prevenzione.
Da qui le tre domande rivolte al Municipio:
1. Era a conoscenza di questo dato e lo considera un'emergenza per Lugano?
2. Cosa intende fare concretamente, oltre alla repressione ordinaria: più controlli di Polizia comunale nelle zone critiche la sera e nel weekend, prevenzione nelle scuole e monitoraggio pubblico regolare delle acque reflue?
3. Intende chiedere subito un incontro urgente con il Cantone e la Polizia cantonale per una strategia comune con obiettivi misurabili e rendiconto annuale al Consiglio comunale?
«Lugano non può diventare la città della coca», conclude Wicht.