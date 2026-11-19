«Ma ci stiamo rendendo conto?», si domanda Wicht, che esprime forte preoccupazione per la diffusione della sostanza. A suo giudizio, il consumo di cocaina, soprattutto quando associato all'alcol, è ormai diventato un'emergenza sociale che non riguarda soltanto lo spaccio di strada, ma coinvolge anche giovanissimi e professionisti apparentemente insospettabili.

Pur riconoscendo il lavoro svolto dalla Polizia comunale e da quella cantonale e i risultati ottenuti, Wicht ritiene che gli sforzi attuali non siano sufficienti. I dati sulle acque reflue, sostiene, dimostrano la necessità di rafforzare gli interventi di contrasto e prevenzione.