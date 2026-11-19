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La proposta di un partenariato pubblico-privato e un credito urgente di 2,24 milioni di franchi per garantire l'operatività dello scalo nel prossimo biennio. Il Municipio di Lugano ha presentato due messaggi per il futuro dell'aeroporto
LUGANO / AGNO - Possiamo definirli due "pilastri", per porre le basi effettivo del domani dello scalo di Lugano-Agno, superando la fase di gestione transitoria avviata nel 2020. Il Municipio di Lugano li ha svelati oggi, presentando due messaggi municipali.
Il primo propone un modello di partenariato pubblico-privato (PPP) per il rinnovo delle infrastrutture ─ lasciando la gestione aeroportuale nelle mani della Città ─ e richiede un credito di 540’000 franchi per finanziare gli studi e le consulenze necessari alla preparazione delle acquisizioni fondiarie, del concorso per investitori e degli accordi di partenariato.
Il partner o i partner privati finanzieranno, costruiranno e gestiranno le infrastrutture immobiliari "lato terra", ossia gli edifici al di fuori delle aree operative della pista e dei piazzali di sosta, tra cui il terminal, gli uffici, la torre di controllo e gli hangar. L’investimento complessivo è stimato tra 60 e 65 milioni di franchi, interamente a carico dei privati.
Il secondo messaggio prevede invece investimenti urgenti per 2,24 milioni per l’adeguamento della pista ─ con la realizzazione di una piazzola di inversione di marcia ─ e degli impianti di illuminazione, in conformità alle prescrizioni federali. Si tratta di interventi necessari per garantire la continuità operativa dello scalo nel prossimo biennio. La scadenza della deroga sulle prescrizioni dell’Ufficio federale dell’aviazione civile è infatti fissata al 31 dicembre 2027.
Concorso e acquisizioni: i prossimi passi
Il concorso per gli investitori è previsto tra il 2027 e il 2028. E sarà seguito dalla ratifica delle acquisizioni fondiarie e dell'accordo di PPP (tra il 2028 e il 2029).
La realizzazione avverrà per fasi, così da limitare al minimo le interruzioni delle attività dello scalo. La prima tappa (il terminal, gli uffici, i servizi aeroportuali e una parte degli hangar) dovrebbe entrare in esercizio nel 2033. La seconda fase, con la realizzazione della maggior parte dei nuovi hangar, sarà realizzata a partire dal 2035.