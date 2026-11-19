USI vittima di un attacco informatico
L'università mette in guardia gli utenti potenzialmente coinvolti a prestare attenzione a e-mail, telefonate e messaggi sospetti.
LUGANO - Un attacco informatico ha colpito l'Università della Svizzera italiana (USI). Persone non autorizzate sono riuscite ad accedere a un sistema dell'Ateneo che conteneva dati personali e documenti inviati dagli utenti. Tra le informazioni potenzialmente coinvolte ci sono quelle relative a candidature di lavoro, richieste di borse di studio e sondaggi.
A comunicarlo è la stessa Università, che ha già informato le persone interessate. L'accesso non autorizzato è stato rilevato nel periodo tra il 9 e il 17 novembre, ma non è ancora chiaro quando sia iniziata l'intrusione né quanto sia durata.
Una falla nel sistema
Gli autori dell'attacco hanno sfruttato una vulnerabilità in un programma utilizzato dall'USI per raccogliere formulari online. In questo modo hanno avuto accesso al server che conservava le risposte degli utenti e i documenti allegati.
Una volta scoperta l'intrusione, i tecnici dell'Ateneo sono intervenuti per bloccare l'accesso e mettere in sicurezza il sistema. L'accaduto è stato segnalato alle autorità competenti e sono state avviate verifiche, anche con il supporto di esperti esterni.
Resta da stabilire quali e quanti dati siano stati compromessi e se tra questi figurino informazioni particolarmente sensibili. Gli accertamenti serviranno anche a valutare gli eventuali rischi per le persone coinvolte.
L'USI assicura di essersi attivata subito per limitare le possibili conseguenze e annuncia un rafforzamento delle misure di sicurezza informatica.
Le raccomandazioni dell'UniversitàL'Università invita le persone potenzialmente coinvolte a prestare attenzione a e-mail, telefonate e messaggi sospetti, per evitare possibili utilizzi fraudolenti dei dati.
Raccomanda inoltre di non aprire link o allegati insoliti, di non condividere password o informazioni personali e di verificare attraverso i canali ufficiali dell'Ateneo eventuali richieste di documenti, dati bancari o pagamenti.