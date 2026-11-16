Il settimo agente 007

Pattinson diventerà il settimo attore a interpretare James Bond sul grande schermo. Prima di lui hanno vestito i panni dell'agente segreto Sean Connery, George Lazenby, Roger Moore, Timothy Dalton, Pierce Brosnan e Daniel Craig. Il personaggio, creato dallo scrittore Ian Fleming, ha fatto la sua prima apparizione nel romanzo «Casino Royale» del 1953, mentre il debutto cinematografico risale al 1962 con «Agente 007 - Licenza di uccidere». Da allora, la società Eon ha prodotto 25 film dedicati alla celebre spia britannica.

Il nuovo capitolo segnerà anche l'inizio dell'era Amazon. Nel 2022 il colosso statunitense ha acquisito MGM per 8,5 miliardi di dollari, ottenendo il 50% della saga. Il controllo creativo era tuttavia rimasto nelle mani degli storici produttori Barbara Broccoli e Michael G. Wilson, che all'inizio del 2025 hanno annunciato a sorpresa il loro passo indietro. Una svolta significativa per un franchise rimasto per oltre 60 anni legato alla famiglia Broccoli. Il padre di Barbara e patrigno di Wilson, Albert R. «Cubby» Broccoli, aveva infatti avviato la saga insieme a Harry Saltzman. Il passaggio di consegne ha suscitato preoccupazioni tra alcuni fan, timorosi che Amazon possa snaturare il personaggio. Dopo l'annuncio, persino il fondatore del gruppo Jeff Bezos aveva chiesto ai suoi follower su X chi avrebbero voluto vedere nei panni del nuovo Bond.