Per la manager di via Nassa chiesta una pena lieve: «Non voleva ingannare»
La difesa della 52enne, a processo per una truffa da nove milioni di franchi, chiede una pena non superiore a tre anni: «Era convinta di agire nella legalità».
LUGANO - La difesa non contesta né la truffa né il ricorso allo schema Ponzi (il cosiddetto «buco tappa buco»). Tuttavia, per il legale dell’imputata, l’avvocato Emanuele Stauffer, il procuratore pubblico Daniele Galliano avrebbe descritto «in modo irreale» la 52enne italiana - alla sbarra con l’accusa di aver truffato per nove milioni di franchi una ventina di persone - ignorando «volutamente quella parte che va a beneficio» della donna, un aspetto importante per «il calcolo della colpa». L’imputata «non ha voluto ingannare, ma non ha saputo fermarsi».
Riduzione significativa della pena
Il legale si è detto «scioccato e sorpreso» dalla richiesta di sette anni di detenzione formulata dall’accusa, giudicata «troppo alta». Ha quindi chiesto «una riduzione significativa della pena», commisurata alla colpa e non superiore a tre anni. Ha inoltre chiesto l’estromissione di due accusatori privati. Secondo la difesa, ciò ridurrebbe a circa tre milioni e 400mila franchi l’importo contestato per la truffa ai danni dei clienti.
La difesa: «Convinta di agire nella legalità»
Per la difesa, «la donna ha agito con dolo eventuale», ma con «una sensazione di liceità nel suo agire». Il suo modus operandi «è sempre stato lo stesso» e si fondava sulla convinzione «di agire con correttezza e nella legalità».
Il ruolo dei consulenti
Durante la lunga arringa, l’avvocato ha ripercorso la carriera professionale della 52enne italiana, arrivata in Svizzera «senza lo spirito della truffatrice incallita». Centrale, per la difesa, è stato il ruolo dei consulenti «di estremo prestigio», la cui presenza sarebbe stata «costante». La donna «si appoggiava» a loro per valutare e controllare i progetti «veri, reali, nei quali credeva e sui quali davvero lavorava». Come se fossero dei «“falchetti”» sull’operato della donna. Da questo sarebbe derivata anche la convinzione dell’imputata che «quello che faceva lo potesse fare» e che si trattasse di «una sorta di prestito temporaneo».
La società in via Nassa, gli investimenti fittizi, il lussuoso appartamento a Paradiso
Il 4 febbraio il Ministero pubblico aveva comunicato l’arresto della donna. L’inchiesta, avviata nel 2025 nei confronti di una società luganese, era stata poi estesa alla 52enne italiana. Secondo il corposo atto d’accusa, attraverso il gruppo societario con sede in via Nassa l’imputata proponeva alla clientela investimenti finanziari fittizi. Non avendo sin dall’inizio alcuna intenzione di rispettare gli impegni assunti, avrebbe utilizzato il denaro raccolto per rimborsare altri clienti secondo la modalità del «buco tappa buco», versarsi stipendi fino a 40’000 franchi al mese, coprire le spese societarie e acquistare un lussuoso appartamento a Paradiso del valore di circa tre milioni e mezzo.
Le conseguenze della carcerazione preventiva sulla salute
Sono state illustrate anche le conseguenze sulla salute della 52enne della carcerazione preventiva, definita «particolarmente dura». Gli avvocati Bruno Mazzola, Martina Bergomi, Sofia Guarascio e Francesco Guarnieri, rappresentanti degli accusatori privati, si sono associati alle richieste dell’accusa e hanno chiesto a loro volta un risarcimento. Nel pomeriggio sono previste le loro repliche all’arringa difensiva.
La richiesta del procuratore pubblico
Ieri il procuratore pubblico aveva definito estremamente grave la colpa dell’imputata. «Il piano criminoso elaborato dimostra una notevole ingegnosità e si è tradotto in un’attività delinquenziale intensa e preoccupante. L’imputata ha smesso soltanto perché è stata arrestata».
Una cura dell’immagine «maniacale»
Secondo l’accusa, la donna «ha agito per un fine di lucro diretto, cercando un guadagno facile attraverso espedienti. La cura dell’immagine era maniacale: riviste, video, presentazioni e brochure. Ha gravemente tradito la fiducia dei clienti, convinti della serietà del suo agire», arrivando, nel caso di alcune vittime, a «polverizzare anche i risparmi di una vita».
La sentenza è attesa per domani alle 17.
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