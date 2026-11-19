Una lunga esperienza nel Corpo

Il nuovo comandante conosce bene la realtà dei Pompieri di Bellinzona, di cui fa parte dal 2009. Nel 2017 è stato promosso alla funzione di quadro e nel 2021 è diventato capo intervento. Attualmente è anche membro del Comando e responsabile delle sezioni di montagna.

Parallelamente all'attività nei pompieri, dal 2013 lavora come responsabile dei Servizi tecnici dell'Azienda Multiservizi Bellinzona (AMB).