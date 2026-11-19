I Pompieri di Bellinzona hanno un nuovo comandante
Dano Pellanda assumerà la guida del corpo a partire dal primo gennaio del prossimo anno.
BELLINZONA - Sarà Dano Pellanda, 38 anni, di Giubiasco, a guidare il Corpo civici Pompieri di Bellinzona a partire dal primo gennaio 2027. La nomina è stata decisa dal Municipio al termine della procedura di concorso pubblico avviata lo scorso luglio.
Pellanda subentrerà a Samuele Barenco, che lo scorso giugno aveva annunciato le proprie dimissioni per affrontare nuove sfide professionali.
Una lunga esperienza nel Corpo
Il nuovo comandante conosce bene la realtà dei Pompieri di Bellinzona, di cui fa parte dal 2009. Nel 2017 è stato promosso alla funzione di quadro e nel 2021 è diventato capo intervento. Attualmente è anche membro del Comando e responsabile delle sezioni di montagna.
Parallelamente all'attività nei pompieri, dal 2013 lavora come responsabile dei Servizi tecnici dell'Azienda Multiservizi Bellinzona (AMB).
Dopo aver conseguito la maturità al Liceo di Bellinzona nel 2008, Pellanda si è formato come ingegnere civile, ottenendo il Bachelor alla SUPSI nel 2012. Nel 2022 ha inoltre conseguito il diploma di specialista antincendio AICAA.
Un Corpo con oltre 250 militi
Il nuovo comandante assumerà la guida di una struttura che, dopo la fusione e l'integrazione con i Corpi pompieri di Cadenazzo e Gambarogno, conta complessivamente oltre 250 militi, tra cui più di 200 volontarie e volontari impegnati come pompieri urbani e di montagna.
Il territorio di competenza è particolarmente vasto: si estende dalla zona di confine con l'Italia a Dirinella fino alle montagne del Gambarogno, del San Jorio e del Pizzo di Claro. Comprende inoltre importanti comparti industriali, come quelli di Sant'Antonino, Giubiasco e Castione, e aree urbane tra cui Bellinzona e Giubiasco.
Il ringraziamento al comandante uscente
Nel comunicare la nomina, il Municipio ha rinnovato i ringraziamenti a Samuele Barenco per il suo lungo impegno nei Pompieri di Bellinzona, iniziato nel 1995, e per il lavoro svolto alla guida del Corpo dal 2013.